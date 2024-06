La denuncia de Maxi a poco de salir de un cáncer en Bariloche: «Tener que volver atrás es muy frustrante»

“Me siento frustrado por tener que dar tantos pasos para atrás teniendo el alta tan cerca y habiendo estado a pocos pasos de no tener que pensar más en esto. Volver atrás es realmente frustrante, no solo para mí sino para toda mi familia y mis amigos”.

Las palabras de Máximo, un joven de Bariloche con Linfoma de Hodgkin, duelen a su alrededor. Especialmente a su madre, Mariana, quien en estos momentos batalla contra una “burocracia” que no parece tener fin, por la salud de su hijo. “Es todo tan perverso que no se puede creer”, adelantó la mujer.

“Estoy dentro de una recaída donde el cáncer volvió a raíz de no haber realizado el trasplante de médula. Era muy probable que si no se trataba rápido la enfermedad iba a volver y por haber aplazado el procedimiento médico, volvió la enfermedad”. Maximiliano, paciente y afiliado a la obra social.

Él atravesó quimioterapia durante 2023 para combatir los tumores en los ganglios linfáticos y luego un año, evolucionó. Para 2024, le indicaron un autotrasplante de médula, pero empezó la odisea. “De Ipross tardaron tanto en responder, que por la propia burocracia e inoperancia, está teniendo una recaída. Tendremos que hacer quimioterapia nuevamente poniendo en riesgo su vida”, sintetizó su madre, Mariana Jaroslavsky, quien ya no sabe qué más hacer. La sensación de injusticia la invade.

El autotrasplante es un proceso por el cual se le extrae médula a él mismo, se le realiza un proceso externo y se le vuelve a inyectar; para que la enfermedad no se regenere. El pedido de la familia está por cumplir cinco meses: empezó el 12 de enero.

La mujer fue testigo de cómo su hijo estuvo cerca de empezar de nuevo, pero ahora comprueba las secuelas de lo que implicó la demora. “Si la recaída se confirma, va a tener que rehacer tres ciclos de quimioterapia. Además, tiene que hacer una criopreservación, que no me la autorizan en Bariloche, pero si en Cipolletti para ahorrarse unos pesos”, contó la mujer, indignada.

Sin embargo, no pierde la ilusión de que los próximos estudios no sean tan desfavorables y el cáncer no regrese pese a todos los pronósticos. “Tengo una luz de esperanza al final del túnel de que salga bien”, confió.

Ahora lo que más desea Maxi es evitar la quimioterapia y poder, de una vez por todas, ejercer su título de técnico hotelero gastronómico, lo que hasta ahora había sido un obstáculo por su enfermedad. “Me estoy dedicando a la música como hobby es lo único que me mantiene distraído”, contó a este medio.

«El trámite está avanzado», dicen desde la obra social

Diario RIO NEGRO consultó a Ipross el estado de situación del caso y oficialmente brindaron una respuesta. “El trámite se encuentra en un estado avanzado para su autorización, faltaba documentación respaldatoria que fue incorporada en las últimas horas, hoy el expediente tuvo vista de la Dirección de Auditoría Médica y autorización de la Secretaría General Técnica para finalmente llegar a la contaduría de Ipross”, aseguraron a este medio.

“Nos dieron muchas vueltas, nos pidieron muchos papeles varias veces. Por ejemplo, yo tengo que tramitar un catéter para la transfusión -del autotrasplante- y me volvieron a pedir mi recibo de sueldo, mi DNI, el de él. Todo se retrasa, los trámites no avanzan”. Mariana, madre del paciente.

Un poco de historia: todo empezó hace dos años

El diagnóstico de Máximo se pudo determinar a fines de 2022 luego de que presentara una inflamación en los ganglios del cuello. Tras un estudio se confirmó que tenía linfoma de Hodgkin, una enfermedad por la que se forman células malignas (cancerosas) en el sistema linfático (parte del sistema inmunitario).

Maxi en la internación. Foto: gentileza.

La quimioterapia arrancó en la Fundación Intecnus en enero de 2023 con seis ciclos de doce sesiones cada 15 días. Las células malignas persistían a mitad del año pasado, por lo que tuvo que continuar con otra modalidad: tres ciclos de cinco días en los que tenía que estar internado en el hospital público Ramón Carrillo, porque no cubría su obra social.

“Luego tenía que hacer el trasplante, pero no sucedió”, reafirmó su madre que inició los trámites para realizarla el 12 de enero de 2024.

La familia evalúa judicializar el caso

La madre del damnificado está evaluando judicializar el caso. Contó que al ver que ella estaba difundiendo la situación, desde la obra social empezaron a autorizar más rápido algunos estudios que se realizará el joven en los próximos días, pero no hay novedades sobre el autotrasplante.

“¿Cuál es el sentido de retrasar todo si ahora tienen que pagar el doble porque tienen que pagar más estudios, más medicación, más internación. Es perverso, yo no entiendo el sentido de lo que pasó”, protestó la mujer.

“¿Qué cantidad de familias hay que están pasando este calvario por alguien en Viedma que está aprobando o desaprobando y decide sobre sus vidas, ¿con qué criterio?, para mí el único criterio es el de la crueldad porque otra cosa no se me ocurre”, cerró la denunciante.