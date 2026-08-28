El lúpulo de El Bolsón llegó a Inglaterra para crear una cerveza con identidad argentina

El lúpulo de El Bolsón desembarcó en Inglaterra. La empresa Patagonia Lúpulos Andinos exportó un cargamento de poco menos de una tonelada, destinado a la cervecería Whipper & True de Bristol, al suroeste de ese país.

«Esta cervecería produce un volumen impresionante. Los primeros diez días del año suelen anotar en un pizarrón las cervezas especiales que harán en los meses siguientes. Un empleado argentino sugirió hacer la IPA argentina, un subestilo aceptado internacionalmente en la guía de estilos cerveceros«, explicó Hernán Testa, un ingeniero agrónomo, especialista en el cultivo, procesamiento y la utilización de lúpulo.

Este estilo, describió, reúne ciertas características: no debe ser extremadamente amargo, debe contener lúpulos producidos en Patagonia y un porcentaje de trigo y, por ende, cierta turbidez. No debe tener alto contenido de alcohol.

La firma cuenta con unas 90 hectáreas de producción en El Bolsón. Foto: gentileza

En abril, desde la cervecería inglesa le encomendaron al argentino que avanzara en la IPA que había sugerido. «Por suerte, pensó en Lúpulos Andinos, la empresa productora más grande en Latinoamérica. En el mapa lupurero de Latinoamérica, solo hay seis empresas grandes, de más de 15 hectáreas: la chacra de Quilmes en Fernández Oro, tres en Bolsón y dos en Puelo. Y nuestra empresa es más grande que la suma de todas las de Bolsón y Puelo«, resumió Testa, al tiempo que aclaró que hay más producciones, pero no superan la hectárea.

Patagonia Lúpulos Andinos llevó adelante su primera cosecha en 1984, como proveedora de la empresa Quilmes (al día de hoy, continúa abasteciéndola). ¿Cómo se sumó Testa? Ni bien egresó como ingeniero agrónomo de la Universidad de Buenos Aires en 2005, se radicó en El Bolsón en busca de trabajo. «Me encantaba la agricultura de bajo riego e ingresé a esta empresa que no me pertenece, pero llevo dos décadas trabajando acá y tengo la camiseta bien puesta«, reconoció.

Hernán Testa es ingeniero agrónomo egresado de la UBA. En 2005 se radicó en El Bolsón. Foto: gentileza

Testa insistió en que son productores agrícolas y no cerveceros. Sin embargo, 12 años atrás se puso el foco en las cervecerías artesanales de Argentina y los países limítrofes. «De alguna forma, dejamos de ser solo productores agrícolas para capacitarnos con nuestros clientes. Hemos experimentado una formación casi en ingeniería de alimentos. La idea es brindar no solo un producto agrícola sino avanzar en cervezas más ricas, más aromáticas», destacó.

En este camino, participaron de la elaboración de varias «cervezas colaborativas»: «Es raro que una empresa agrícola se una con una cervecería, pero lo hacemos todo el tiempo. En el último mes, viajé a Santa Fe, Buenos Aires y Uruguay para cocinar cerveza. Aportamos los lúpulos y diseñamos la receta. El año pasado lo hicimos en Praga y en 2023, en Liubliana, la capital de Eslovenia».

La firma cuenta con unas 90 hectáreas de producción en El Bolsón. Foto: gentileza

Testa definió estas acciones de marketing como «un desafío para aprender, compartir y por supuesto, para presentar la marca. Estamos expectantes para exportar a Uruguay; Europa, en cambio, es un mundo de producción de lúpulo. Sin embargo, sin esperarlo, de pronto, surgió esta exportación a Reino Unido».

En esta oportunidad, la exportación consistió en un pallet, menos de una tonelada de cuatro variedades que acaba de desembarcar en Gran Bretaña. Todavía no se concretó la cocción. «Desde Senasa Bariloche, se acercaron a la chacra para inspeccionar la cuestión fitosanitaria, con una actitud colaborativa», valoró.

Testa explicó que la cerveza que se producirá en Bristol será un producto de estación. «Es una creación única, ocasional. No será una cerveza de línea por la cual nos pidan un pallet cada dos meses. Ojalá que esto se repita y podamos viajar», mencionó.

Patagonia Lúpulos Andinos tiene alrededor de 25 empleados y produce más de 120 toneladas, destinadas en su totalidad al mercado interno. Foto: gentileza

Mano de obra local

Patagonia Lúpulos Andinos produce más de 120 toneladas, destinadas en su totalidad al mercado interno. Cuenta con unas 90 hectáreas de producción. La mayor parte está ubicada en el Camino de los Nogales, al norte de El Bolsón, un área pastoril no boscosa, con suelos negros profundos y de altísima fertilidad. Y otro sector está en Mallín Ahogado.

Tiene alrededor de 25 empleados fijos, pero genera más mano de obra temporaria en los picos de trabajo, como la primavera y la etapa de cosecha entre febrero y marzo. «Ahí se suman más de 50 empleados. Gracias a que hay muchos trabajadores con destreza lupurera, esta empresa puede existir», valoró Testa.

Patagonia Lúpulos Andinos tiene alrededor de 25 empleados y produce más de 120 toneladas, destinadas en su totalidad al mercado interno. Foto: gentileza

La firma de El Bolsón produce alrededor de 12 variedades de lúpulo, principalmente de tipo aromático, «con baja carga de agroquímicos». «Producir en El Bolsón es fácil ya que gran parte de la temporada de crecimiento transcurre con baja humedad relativa del ambiente (y por ende, hay muy pocos problemas de hongos) y se usa el agua de riego del canal que viene del río Quemquemtreu, de altísima calidad«, especificó.

Testa es el principal organizador del Congreso Internacional de Lúpulo que celebrará su novena edición del 4 al 6 de marzo de 2027, en El Bolsón. «Aroma a lúpulo, música, food trucks, las mejores cervezas lupuladas de la Argentina, un montón de marcas y la plantación en su punto óptimo de cosecha», proponen desde la organización.