Están las primeras definiciones de las listas para las elecciones de Bariloche 2026

Bariloche tendrá elecciones el 1 de noviembre, para elegir 15 convencionales constituyentes titulares para la reforma de la Carta Orgánica. Foto: Marcelo Martinez

A menos de diez días del plazo para presentar las listas con candidatos para las elecciones a Convencionales Constituyentes de Bariloche del 1 de noviembre, los partidos y las alianzas tienen las primeras definiciones y la proyección infiere que se presentarán más de una decena de listas.

Las siete alianzas políticas inscriptas para competir tuvieron esta semana la audiencia en el Juzgado Electoral donde no se registraron impugnaciones y todo indica que el juez Carlos Da Silva convalidará las estructuras. A partir de allí, la Junta Electoral Municipal se hace cargo del proceso y tiene como primer objetivo el 7 de septiembre, que vence el plazo de presentación de candidaturas.

Bariloche volverá a utilizar la Boleta Única de Papel que deberá contener 30 nombres por cada una de las listas, cuya ubicación por fuerza será sorteada el 24 de septiembre.

Los nombres confirmados de las listas

La alianza oficialista Estamos Haciendo Bariloche, integrada por PUL y JSRN, está encaminada en su lista y ya definió que los tres primeros lugares estarán representados por la asesora letrada municipal, Yanina Sánchez; el secretario gremial de la Asociación de Empleados de Comercio (AEC), Alberto Arabarco; y por el partido provincial se incorporará el delegado de la Fiscalía de Estado y exlegislador Leandro Lescano.

En Fuerza Bariloche, la amplia coalición de origen peronista, mantiene en reserva su estrategia, aunque formalizó un cronograma interno por el cual el próximo martes tendrán la lista de consenso en la que se trabaja por estas horas. Uno de los nombres que se menciona es la exdefensora del Pueblo y excandidata a intendenta, Andrea Galaverna.

En la alianza La Libertad Avanza está cerrado que el exfiscal Martín Govetto encabezará la nómina y luego se intercalarán con las propuestas del PRO, que sigue evaluando nombres.

El Acuerdo Cívico por Bariloche (UCR y CC-ARI) consensuó que el exintendente Marcelo Cascón encabezará la lista. El radicalismo realizó un proceso interno que acompañan además la exdelegada de Educación, Beatriz Oliva; Nicolás Pugliese; Isabel Paz y el médico ginecólogo Fabián Gómez Giglio; pero la lista definitiva sumará nombres que aporte el ARI en las próximas horas.

La alianza +Bariloche Sumar Sur está en conversaciones por los lugares y el fin de semana podría tener alguna definición.

Mientras que las dos alianzas de la izquierda, que esta vez irá dividida, ya tiene las cabezas de listas con Rodolfo Sánchez y Rafael Maigua por el Frente de Izquierda por el Socialismo; y Alhue Gavuzzo y Jorge Paulic por el Frente de Izquierda de los Trabajadores PTS-MST.

Además, preparan listas otros partidos de manera individual como Primero Río Negro y los vecinalistas Podemos Bariloche, Seamos Futuro y Participación Vecinal.