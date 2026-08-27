La oposición convocó a una sesión en Diputados para debatir morosidad y emergencia en discapacidad .

La oposición en la Cámara de Diputados formalizó la convocatoria a una sesión especial para el próximo miércoles 9 de septiembre con el objetivo de tratar la prórroga por un año de la emergencia en discapacidad y la problemática del endeudamiento familiar junto a los niveles de morosidad. La iniciativa busca interpelar al Gobierno en dos temáticas sensibles.

El pedido de sesión cuenta con las firmas de legisladores de Unión por la Patria, Provincias Unidas, Frente de Izquierda, Elijo Catamarca, Argentina Federal, Encuentro Federal, la Coalición Cívica y los monobloques de Marcela Pagano y Natalia de la Sota.

El movimiento se concretó tras la última sesión en la que el oficialismo obtuvo la media sanción de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la ampliación del régimen de Inocencia Fiscal. En esa jornada, la oposición intentó sumar estos temas al temario, una maniobra que requería una mayoría especial de tres cuartos de los presentes. Pese a no alcanzar esa cifra por el bloqueo libertario, la votación reunió 133 respaldos —cuatro más que el mínimo requerido para el quórum—, lo que confirmó la factibilidad de coordinar una convocatoria propia.

El desafío del emplazamiento a comisiones

“Estos 133 diputados nos permitirán avanzar en este camino al que nos obliga el oficialismo, que es emplazar a las comisiones”, explicó el diputado Germán Martínez durante una conferencia de prensa brindada en el Salón de los Pasos Perdidos.

El referente del bloque de Unión por la Patria fundamentó que la oposición no podrá debatir de forma directa las iniciativas el 9 de septiembre debido a la falta de dictamen de comisión. Por este motivo, la estrategia consistirá en votar un emplazamiento a los cuerpos de trabajo parlamentario que encabeza La Libertad Avanza —entre ellos las comisiones de Presupuesto y Finanzas— para fijarles un plazo límite de emisión de dictámenes, trámite para el cual se necesitan 129 votos positivos.

El bloque de 133 voluntades que habilitó la citación estuvo integrado por Unión por la Patria, Provincias Unidas, Argentina Federal, Elijo Catamarca, el Frente de Izquierda, el MID e Independencia. Desde las bancadas opositoras confían en sostener el número en el recinto y computan además el eventual aporte de cuatro legisladores ausentes en la última votación: Juan Fernando Brugge, Carlos Daniel Castagneto, Natalia de la Sota y Marcela Pagano.

Con información de Infobae.