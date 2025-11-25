El Mercado Universitario de Roca dejó su huella: un mural de Malvinas por la soberanía nacional

El 20 de noviembre, Día de la Soberanía Nacional, se realizó la cuarta edición del Mercado Universitario, un espacio de encuentro impulsado por la Subsecretaría de Extensión de la Sede Alto Valle – Valle Medio de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN).

La feria volvió a reunir a la comunidad universitaria y al público general entre stands y propuestas para todos los gustos. Una vez más, se consolida como espacio de participación e intercambio dentro de la vida académica.

La actividad se llevó adelante en la previa al fin de semana largo, en la esquina del edificio académico, en calles Estados Unidos y Avenida Roca, entre las 16 y las 20 con entrada libre y gratuita.

Más de 60 emprendedoras de las tres universidades asentadas en la ciudad, la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), la del Comahue (UNCo) y el Instituto Patagónico Universitario de las Artes (IUPA) pudieron ofrecer sus productos y servicios.

Mediante el «mercado universitario» tuvieron su espacio de visibilidad, intercambio y fortalecimiento para fomentar la economía local.

Además, se presentó en sociedad, el mural colectivo «Identidad Bicontinental», una obra realizada junto a veteranos de guerra de Malvinas, familiares, estudiantes, docentes, no docentes y vecinos. Iniciaron en abril y finalmente días atrás quedó estampado en los paredones para la vista de la ciudad.

El mural fue confeccionado en el Taller de Arte y Soberanía sobre la causa Malvinas, organizado por la Subsecretaría de Extensión universitaria.

La presentación fue mediante un acto encabezado por la vicerrectora de la UNRN, Andrea Tapia; junto a la intendenta de Roca, María Emilia Soria, y Ricardo Flores, integrante de la Dirección Provincial Veteranos de Guerra de Río Negro, además de otras autoridades universitarias, municipales y provinciales.

Durante la jornada, se presentaron intervenciones musicales y artísticas a cargo de estudiantes, docentes y no docentes de la UNRN y el IUPA, que acompañaron la feria y aportaron un clima festivo al encuentro.

Primera edición del Mercado Universitario

El Mercado Universitario tuvo su primera exitosa edición en noviembre de 2024, cuando emprendedoras de la UNRN compartieron sus producciones. La jornada incluyó presentaciones musicales y sentó las bases para una próxima.