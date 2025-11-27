El ministerio de Seguridad implementa una nueva forma de «identificación humana» mediante la odorología

El gobierno aprobó el protocolo para la recolección y comparación de rastros odoríferos.

El Gobierno de Javier Milei comenzará las pruebas para la recolección y comparación de rastros odoríferos. La tarea será realizada por perros adiestrados y operadores especializados para el análisis mediante el olfato para sustentar posibles evidencias.

El Ministerio de Seguridad estableció un marco normativo para implementar la «odorología forense». La iniciativa formó parte de la Resolución 1341/2025 emitida en el Boletín oficial.

El método busca “armonizar las prácticas operativas con criterios científicos, técnicos y jurídicos compatibles con los estándares internacionales”. Según se especificó en el Boletín.

La resolución menciona que los jefes de cada fuerza federal deberá reacomodar las normas internar y protocolos por el nuevo método. La práctica buscará la metodología denominada «Línea de Exploración» (Line Up) que reside en la vinculación de personas identificadas y relacionadas con algún objeto o lugar específico.

Para la práctica y almacenamiento de evidencias, se contará con previa autorización judicial de un «bando de olor». Este espacio cumplirá con el rol de contener las muestras dubitativas (origen desconocido) e indubitados (personas identificadas) dentro de frascos de vidrio esterilizados y bajo temperaturas correctas y específicas para su conservación.

Identificación por rastreo de olor: cómo funciona

Ante lo llamativo de la propuesta, desde el Ministerio de Seguridad mencionaron que la identificación olfativa constituye una herramienta científica especializada en la identificación humana. La detección de olores dentro de compuestos orgánicos, cadáveres, estructuras o personas incorpora una herramienta de ayuda para la recolección de información.

El protocolo destaca la recolección, preservación, análisis y comparación de huellas odoríferas para evitar cualquier contaminación que estropee la investigación de algún caso.

Los pasos a seguir para el protocolo se dividen en tres instancias:

levantamiento directo : cuando el objeto portante puede ser colectado en su totalidad

: cuando el objeto portante puede ser colectado en su totalidad levantamiento indirecto : que transfiere el olor a soportes como gasas o hisopos;

: que transfiere el olor a soportes como gasas o hisopos; levantamiento instrumental: que utiliza dispositivos específicos como la Unidad de Transferencia de Olores Humanos.

Para la subsistencia de las muestras odoríferas, las condiciones de los almacenes y «bancos de olor» contarán con especificaciones para su correcto funcionamiento: Deberán contar con 70% de humedad y con temperaturas entre 15 y 20°C.

La mantención y presencia de testigos contará con regularización específica. Las colectas de olores se colectan primero con personas cercanas a la investigación. Y para los testigos externos para su selección en característica como edad, etnia, sexo y demás. Cabe aclarar que el procedimiento requiere de una autorización judicial y control de higiene explícito para su mantención.