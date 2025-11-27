Fuerte expectativa por la firma Mercosur – UE: Javier Milei podría viajar a Brasil y formar parte del acuerdo comercial

El acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea genera grandes expectativas, el presidente Javier Milei aún no confirmó oficialmente su viaje a Brasil, pero fuentes de la Casa Rosada aseguran que tiene todas la intenciones de formar parte de la firma que lleva más de 20 años negociándose. De concretarse, será un acontecimiento histórico para Sudamérica.

El principal promotor para que se produzca la firma antes de que termine el año es el presidente de Brasil, Lula da Silva, quien le propuso a sus socios regionales pasar la cumbre del Mercosur al 14 de enero y mantener el 20 de diciembre como la fecha clave para firmar el acuerdo con la Unión Europea en Brasilia.

Por parte del Gobierno argentino todavía no hay una respuesta formal, pero dos fuentes importantes de la Casa Rosada indicaron que Javier Milei planea viajar a la firma del acuerdo por la Unión Europea. Lo cierto es que los planes del mandatario para la nueva fecha de la cumbre del Mercosur no están diagramados, debido a que son asuntos que dialoga previamente con el mandatario paraguayo Santiago Peña, con quien mantiene una alianza regional.

Hasta el momento, según el sitio Infobae, las mayores trabas para viajar a la firma del acuerdo las está poniendo Paraguay que sucederá a Brasil en la conducción del Mercosur. En Argentina se especulaba que el acuerdo se iba a firmar en Asunción, pero luego se convirtió en un escenario sin posibilidades. Lo más probable es que Lula y Peña hayan encontrado un punto de acuerdo y que ello influya a que haya asistencia completa para el 20 de diciembre.

El acuerdo genera expectativas porque si bien los países que integran el Mercosur están de acuerdo, la demora para concretarlo llega particularmente por parte de la Unión Europea. Quienes oponen resistencia al trato son Irlanda, Polonia y Francia.

La posición de Argentina es firme, no se oponen siempre y cuando se viole las cláusulas del documento final. «Siempre y cuando no alteren el texto del acuerdo y no lo contradigan, ellos están a disposición de hacer lo que gusten. Siempre vamos a tener sectores que se opongan«, expresó un funcionario libertario que ha estado en las conversaciones con la Unión Europea.

Con información de Infobae

El presidente de Francia en contra del acuerdo entre la UE y el Mercosur

Con Noticias Argentinas

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anticipó que rechazará el acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur, tras mantener una reunión con agricultores de su país en Toulouse.

Macron les afirmó que el tratado entre ambos bloques regionales tendrá «un no rotundo de Francia», por lo que llevó tranquilidad al sector rural galo, según confirmó la ministra de Agricultura, Annie Genevard.

«Francia no puede validar en estos momentos el proyecto de acuerdo con los países del Mercosur porque no protege los intereses de nuestros agricultores», señaló Genevard que también participó en la reunión.

En ese sentido, la funcionaria agregó: «No se puede aceptar que se produzcan o se importen a suelo europeo productos y alimentación que no respeten las reglas que imponemos a nuestros propios productores».

Unos 300 agricultores pidieron aclaraciones este miércoles a Macron sobre el tratado de libre comercio con el Mercosur (Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay), después de que el presidente asegurara la semana pasada que veía perspectivas positivas para la firma de ese acuerdo.

«El presidente se comprometió hoy a no firmar el Mercosur hasta que no incluya las cláusulas que se deberían poner en marcha», afirmó el titular de la Federación Regional de Sindicatos de Explotadores Agrícolas (Frsea), Jean-Marie Driat, quien se opone al tratado en su conjunto.