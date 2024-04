El ministro de Salud respondió a las críticas por el dengue y aseguró que está realizando «un monitoreo exhaustivo»

El brote de dengue ya superó los 180 mil casos en Argentina. De los registrados en la temporada 2023/2024, un 90% son autóctonos, con un total de 129 fallecimientos en la temporada 2023/2024, según el último Boletín Epidemiológico difundido por el Ministerio de Salud. Ante esta cifra el ministro de salud habló por la situación con el dengue y aseguró que se está realizando un «monitoreo exhaustivo».

El ministro de Salud Mario Russo habló respecto a la situación actual que atraviesa el país por el brote histórico de dengue, donde Argentina representa hoy el 3,4% de los casos de todo Sudamérica.

Russo respondió primero a la crítica que está recibiendo el sector de salud cuando reclaman medidas y expresó: «Creo que existe una mala interpretación de lo que es la acción o la inacción en esta nueva etapa de la Argentina». En este sentido indicó que desde su cartera están tomando una acción de «función rectora», por lo que aseguran que «estamos muy concentrados en la vigilancia epidemiológica muy específica, porque somos los responsables de determinar cuáles son los serotipos que están circulando a través de 33 lugares vigías».

Seguido de esto informó que realizaron una reunión con los ministros del país para discutir las estrategias y entre todos llegaron a la conclusión de que resulta «fundamental la prevención y el control del mosquito vector porque sin mosquitos no hay dengue».

Russo agregó sobre las críticas que le reclaman «falta de acción»: «Muchas veces se mezclan el modo de comunicar las cosas con la inacción, a mi no me interesa dar una conferencia con 25 infectólogos o que me saquen una foto en un barrio vulnerable descacharrando», y puntualizó «desde el día que llegamos acá estamos ocupados en el tema dengue».

Dengue: Russo sobre las vacunas

Por otro lado el ministro de Salud opinó respecto a la posibilidad de incluir vacunas en el calendario contra el dengue y expresó que desde el gobierno se está recabando información de qué sucedió con aquellos pacientes que han sido vacunados en un brote en el mundo para sacar conclusiones.

«Lo que corresponde es que tomemos este tema con seriedad y con solidez científica», indicó y agregó: «Entendemos la ansiedad, pero necesitamos todavía unos meses para recibir esa información y a partir de ahí tomar una decisión en forma conjunta con la CoNain y con la OPS».

Ante esto confirmó que no es posible que la vacuna entre en un corto o mediano plazo en el calendario de vacunación, pero adelantó que se está evaluando la aplicación de la vacuna de forma segmentada y por regiones, además indicó que «falta determinar cuál es el grupo etario que se va a vacunar».