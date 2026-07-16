Una campaña de salud reveló alteraciones respiratorias en pobladores de El Bolsón y Lago Puelo

Entre el 22 y 26 de junio, se evaluaron 278 vecinos de la Comarca Andina, con concurrencia libre y voluntaria. Foto: gentileza

Una campaña de salud respiratoria realizada en Lago Puelo y en el Hospital de Área de El Bolsón permitió identificar un grupo de pobladores «con exposición respiratoria múltiple, elevada carga de síntomas respiratorios y presencia de alteraciones espirométricas«.

El estudio se llevó a cabo entre el 22 y 26 de junio, período en que se evaluaron 278 vecinos de la Comarca Andina, con concurrencia libre y voluntaria. Se trató de una muestra con predominio de mujeres, con una edad media cercana a los 50 años y un índice de masa corporal promedio en rango de sobrepeso.

«Uno de los aspectos centrales de la evaluación fue la exposición respiratoria. La población evaluada presenta una permanencia prolongada en la comarca, con un promedio de 17 años vividos en la región, lo que sugiere exposición ambiental acumulada en una zona donde el humo de quemas e incendios constituye una preocupación comunitaria», indica el informe.

El estudio identificó una alta exposición domiciliaria a humo de leña. Si bien la mayoría refirió utilizar gas para cocina y calefacción, un subgrupo relevante informó uso de leña, especialmente para calefacción. «Esta información es importante porque la exposición domiciliaria a combustión de biomasa puede contribuir a síntomas respiratorios y deterioro de la salud respiratoria, especialmente en personas susceptibles«, aseguran los especialistas.

Esta campaña de salud respiratoria fue solicitada por un grupo de vecinos de Lago Puelo autodenominado “Lago Puelo Libre de Humo” y contó con el apoyo de distintas asociaciones locales. Desde el Hospital de Área de El Bolsón, fueron los responsables de llevar adelante la evaluación comunitaria.

Entre el 22 y 26 de junio, se evaluaron 278 vecinos de la Comarca Andina, con concurrencia libre y voluntaria. Foto: gentileza

«La iniciativa surgió en un contexto de fuerte preocupación comunitaria por la exposición al humo ambiental, relacionada con las quemas durante el invierno y con los incendios forestales durante el verano. Por eso, se propuso realizar una evaluación respiratoria de vecinos que concurrieran en forma libre y voluntaria», describieron los especialistas que llevaron adelante el informe.

El desafío fue evaluar el estado de salud respiratoria de los vecinos, a través de un interrogatorio clínico, la evaluación de exposición al humo, el registro de síntomas respiratorios, la medición de signos vitales y la realización de espirometrías.

Entre el 22 y 26 de junio, se evaluaron 278 vecinos de la Comarca Andina, con concurrencia libre y voluntaria. Foto: gentileza

Hallazgos

El tabaquismo fue otro hallazgo relevante del estudio. El 51% de los vecinos evaluados fueron clasificados como fumadores, con una media de carga tabáquica de 11 paquetes al año. Además, el 25% de los fumadores presentó una carga mayor a 30 paquetes al año, lo que representa un subgrupo de mayor riesgo respiratorio.

En cuanto a los antecedentes clínicos, el 60% de los vecinos dijo tener alguna patología crónica. Dentro de este grupo, las enfermedades respiratorias tuvieron un peso importante: asma, EPOC y bronquitis crónica sumaron 94 vecinos, equivalentes al 57% de quienes refirieron enfermedades crónicas.

El asma fue la patología respiratoria más frecuentemente reportada; mientras que el 63% de la población evaluada refirió tener tos y/o disnea.

«Este dato -revela el informe- resulta particularmente relevante porque identifica una población con síntomas respiratorios frecuentes, que podría beneficiarse de evaluación clínica, educación sanitaria, optimización terapéutica y seguimiento».

Respecto del análisis de las 272 espirometrías, se identificaron subgrupos con posibles alteraciones funcionales: el 14% presentó una Capacidad Vital Forzada (CVF) -el volumen máximo de aire que se puede exhalar de forma rápida y forzada tras una inspiración profunda- menor al 80% del valor teórico. En tanto, el 11% presentó el Volumen Espiratorio Forzado en el primer segundo (VEF1) -el volumen máximo de aire que se expulsa de los pulmones durante el primer segundo de una espiración forzada- menor al 70%.

Entre el 22 y 26 de junio, se evaluaron 278 vecinos de la Comarca Andina, con concurrencia libre y voluntaria. Foto: gentileza

«Estos datos muestran la importancia de sostener estrategias de vigilancia, prevención, diagnóstico temprano y seguimiento respiratorio en la comunidad», concluye el estudio.

Del Hospital Fernández a El Bolsón

El médico neumonólogo Guillermo Montiel coordina la Unidad de Soporte Ventilatorio no invasivo del Hospital Fernández en Buenos Aires y supervisó esta campaña en El Bolsón. «El problema de la Comarca es que hay una sola neumonóloga que no trabaja en el ámbito público. Y se hacen pocas espirometrías. Por eso, estos vecinos se contactaron conmigo porque tengo una casa en Bolsón desde 2017 y doy soporte al hospital» contó Montiel.

Desde el hospital de El Bolsón, el equipo que realizó la campaña estuvo conformado por Marcela Fernández, una médica que si bien está jubilada, está contratada para el área de Paliativos, el médico de clínica médica Sebastián Leiva y dos kinesiólogos, con el apoyo de la directora Dina Lavesini.

«Desde la dirección se comprometieron destinar un día específico para las espirometrías. En tanto, la idea es repetir el estudio en otras localidades en agosto o septiembre. Esta actividad no cuenta con subvenciones, es trabajo voluntario«, recalcó Montiel.

La evaluación, añadió, consistió en un cuestionario, pero a fin de obtener datos objetivos de daño pulmonar se llevaron a cabo espirometrías para diagnosticar y calificar a los pacientes con asma y EPOC. «La exposición prolongada, reiterada y de acuerdo a la intensidad en muchos años, nos va a dar una lesión irreversible como efisema o bronquitis crónica severa que terminará siendo EPOC. El humo irrita a pacientes con asma, rinitis alérgica o insuficiencia cardíaca. Producirá alguna molestia y un disconfort en uno de los lugares más lindos del país», planteó.

Entre el 22 y 26 de junio, se evaluaron 278 vecinos de la Comarca Andina, con concurrencia libre y voluntaria. Foto: gentileza

Los resultados del estudio

De los 278 pobladores evaluados, un 66% fueron mujeres, y un 34%, varones.

Respecto de la calefacción, 68 vecinos utilizaban solo leña, 29 vecinos utilizaban leña y gas, y 180 vecinos refirieron utilizar solo gas. Estos resultados muestran que una proporción relevante de la población evaluada presenta exposición domiciliaria a humo de leña, especialmente asociada a la calefacción del hogar», especifica el informe.

Respecto del consumo de tabaco, 135 vecinos fueron clasificados como no fumadores, un 49%. Otros 143 fueron clasificados como fumadores, correspondiente al 51%.

Además, se preguntó a la gente si tenía patologías crónicas conocidas: 112 refirieron no tener, lo que representa un 40%. En cambio, 166 vecinos, un 60%, respondió afirmativamente. Dentro de las patologías respiratorias referidas, tres pobladores informaron bronquitis crónica, 76 refirieron asma y 15, EPOC.

«En conjunto, las patologías respiratorias referidas -bronquitis crónica, asma y EPOC- sumaron 94 vecinos, lo que representa aproximadamente el 57% de las personas evaluadas que refirieron tener enfermedades crónicas», sostiene el informe.

Al momento de interrogar sobre la presencia de síntomas respiratorios, como tos o disnea, del total de personas evaluadas, 102 no refirieron síntomas respiratorios (37%); en cambio, 176 dijeron presentar tos y/o disnea, equivalente al 63% de la población evaluada.

«La presencia de síntomas respiratorios en casi dos tercios de la población evaluada constituye uno de los hallazgos clínicos más relevantes de la campaña», concluye.