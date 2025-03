El papa Francisco recibirá el alta este domingo y regresará al Vaticano: estuvo 37 días internado

El pontífice regresará a su residencia en la Casa Santa Marta en el Vaticano, según anunció este sábado el doctor Sergio Alfieri. El papa Francisco recibirá el alta hospitalaria el domingo pero, aseguraron que requerirá de dos meses más de reposo en el Vaticano, dijo el jefe del equipo médico que lo atiende.

Luego de 37 días de internación en el Policlínico Gemelli de Roma por consecuencia de una infección respiratoria. Francisco, de 88 años, solo ha sido visto por el público una vez durante su estancia en el lugar, en el que permanece desde el pasado 14 de febrero. La semana pasada, el Vaticano publicó una foto donde se puede observar al Papa rezando en una capilla del hospital.

Según fuentes de La Nación, los médicos de Francisco dijeron que tomaría «mucho tiempo» para que se cure completamente. Además, agregaron que le habían prescrito dos meses de reposo, y le habían aconsejado no tomar parte de ninguna reunión con grupos grandes o que requieran un esfuerzo especial.

Luego de la confirmación, según el portal Vatican News, el Papa expresó su alegría por las oraciones de apoyó a través de un mensaje leído en la mañana de este sábado, dirigido a los peregrinos de la archidiócesis de Nápoles y de otras diócesis italianas, que acuden a la Basílica de San Pedro con motivo del Jubileo.

«En estos últimos días, he sentido el apoyo de vuestra cercanía, especialmente a través de las oraciones con las que me han acompañado. Por eso, aunque no pueda estar físicamente presente entre ustedes, expreso mi gran alegría al saber que están unidos a mí y entre ustedes como Iglesia en el Señor Jesús», detalló el Papa.

Asimismo, el Santo Padre los saludó recordando que «la unidad que los reúne como comunidad en torno a sus pastores y al Obispo de Roma» se expresa a través de esta peregrinación jubilar, así como «el compromiso de acoger la invitación de Jesús a entrar ‘por la puerta estrecha’ (Mt 7,13)».

«El amor es así: nos une y nos hace crecer juntos. Por eso, a pesar de vuestros caminos diferentes, lo que los ha traído aquí juntos a la tumba de Pedro, podrán salir aún más fuertes en la fe y más unidos en la caridad», enfatizó.

«La recomendación de un periodo de convalecencia de al menos dos meses es muy importante», dijo en rueda de prensa Sergio Alfieri, jefe del equipo médico del papa.

El Papa Francisco, que lucha contra una doble neumonía, sufrió cuatro ataques agudos, que el Vaticano llamó «crisis respiratorias» durante su estancia en el Policlínico Gemelli de Roma. En ese sentido, Sergio Alfieri sostuvo que dos de las crisis habían sido críticas, con el Papa «en peligro de muerte».

Actualmente, el pontífice ya no tiene neumonía, aunque no está completamente curado de una infección «compleja» que implica varios microorganismos, dijo el médico.

El jefe del equipo médico que lo atiende reiteró que si bien Francisco había utilizado ventilación no invasiva, a través de una máscara sobre la boca y la nariz para ayudar a respirar, el Papa nunca había sido entubado durante su estancia en el hospital.

También, informó que había aumentado algo de peso en los últimos años después de usar una silla de ruedas por dolores de rodilla y espalda, pero que por consecuencia de lo sucedido perdió mas corporal. Respecto a ese tema, aseveró que «no le hemos pesado, pero ha perdido peso, seguramente». «Pero, digamos, tenía algo ‘en reserva’, así que no nos preocupa», añadió.

El doctor Luigi Carbone, vicedirector del servicio sanitario del Vaticano, contó que el Papa tendrá una enfermera cuidándolo cuando regrese a la Casa Santa Marta en el Vaticano.