El premio «Mujer Empresaria 2022» del país fue para una diseñadora de Plaza Huincul

La diseñadora industrial de Plaza Huincul, Julieta Haag fue distinguida a nivel nacional como «Mujer Empresaria 2022» por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa -CAME- por su labor de diseño y confección de calzados. Su distinción fue conocida en el plenario federal del sector de Mujeres Empresarias de CAME.

La joven profesional huinculense fue postulada en representación de la provincia de Neuquén para la categoría «Pequeña Empresa». Ayer, en el plenario que se llevó adelante en Buenos Aires se dieron a conocer los nombres de las distinguidas que representan a todo el país.

Además de la categoría donde resultó seleccionada Haag, fueron elegidas en Mediana Empresa: Mercedes Leonor Neme de Mukdise (Pinturería Mukdise – Corralón Mukdise y Hostal del Abuelo); y Empresaria Inspiradora: fue para Adriana Mabel Iguacel (Artelanas Arte en Crochet).

En el caso de la diseñadora de calzados huinculense presentó la última colección denominada «Loma Chata», que entre la paleta de colores elegida figura los tonos cálidos; los tonos del petróleo que se plasmaron en zapatos y botas.

En el final del plenario, la nueva directora del sector Mujer Empresaria (ME – CAME) Laura Teruel invitó a las todas las mujeres que deseen formar parte de este espacio para integrarse a la red nacional, a través de cada una de las cámaras de base. En el caso de Haag, fue propuesta a nivel provincial por el Centro de Comerciantes e Industriales de Cutral Co y Plaza Huincul.