El rechazo a Milei, fue la consigna que se repitió en el 8M en Neuquén y Río Negro

Temprano, a la mañana, cerca de las 11, el gobierno nacional a través de las redes sociales de la Casa Rosada hizo una publicación por el 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Al igual que el 24 de marzo, el video provoca, miente e insulta. Y niega una realidad que las estadísticas confirman: la desigualdad de género existe.

A lo largo de los 2 minutos 16 segundos del video el gobierno festeja haber bajado el presupuesto, disuelto las políticas de género y afirma que los femicidios, a los que llama «homicidios de mujeres», bajaron en 2024. Las organizaciones feministas y transfeministas de todo el país lo desmienten: con estadísticas, con testimonios y con marchas en las calles.

En distintos puntos del país, en Buenos Aires, Neuquén, Bariloche, Viedma, Cipolletti y Roca, las consignas que convocaron este 8M fueron similares: repudiaron al gobierno de Javier Milei e hicieron explícito el impacto de sus políticas – de las que se jacta – en mujeres cis, trans, lesbianas, jóvenes y adultas.

Afuera de Casa Rosada, en Buenos Aires, miles de mujeres de todas las edades marcharon. «Hoy nos toca enfrentar la ultraderecha que gobierna con hambre, a golpe de saqueo y crueldad», dijeron desde Ni una Menos.

8 de marzo: marcha en Neuquén

A 1.200 kilómetros de la Casa Rosada en Neuquén una multitudinaria marcha se concentró en el monumento a San Martín. En la bandera de arrastre, arriba del camión donde se leyó el documento de la Asamblea Feminista y Transfeminista, en carteles, pancartas, stencils, se repitió la misma frase: basta Milei.

Sobre las calles y las veredas mujeres, niñas, niños, varones y jóvenes coparon el centro de Neuquén. A pocos metros del monumento a San Martín, Sol de 28 años contó la razón por la que fue: «Estamos en un contexto de bastante retroceso en materia de derechos sociales. Nos parece importante estar acá».

A pocos metros de ella, Sonia una jubilada de 60 años también dio su opinión: «Las mujeres seguimos siendo víctimas de violencia y hoy el Estado se está corriendo de todo lo que se había avanzado. Hay un retroceso a nivel nacional importantísimo. Por lo cual, es muy importante seguir reclamando esos derechos porque cuestan vidas».

En Neuquén hubo marcha por el centro de la ciudad. Foto: Matías Subat

Frente a Sonia, Martín marchó con su hija, Mora de 14. «Tengo 41 años y crecí con Tinelli, con Cris Morena, con el menemismo. Los feminismos me enseñaron a mirar el mundo de otra manera, a tener más empatía». Y su hija, al lado, sumó: «Él me trae siempre, y me encanta. Los papás de mis amigas no vienen o no las traen».

El discurso fue claro: «Acá estamos los feminismos y transfeminismos para decir con todas las fuerzas basta Milei. ¡Pará la mano!».

8 de marzo: marcha en Cipolletti

Del otro lado del puente, en Cipolletti se escuchó un panorama similar. «Fuera Milei y sus secuaces» fue la consigna. Las organizaciones decidieron marchar hasta el lugar donde se desarrolló la 39° Corrida para mostrar sus reclamos. Lila Calderón de Ni una Menos Cipolletti contó: «Fue una marcha muy importante sobre todo en este contexto social y político en el que estamos. Rechazamos también el video que publicó la Casa Rosada porque es una continuidad del ataque del gobierno a las mujeres».

La marcha del 8M en Cipolletti llegó hasta la 39° Corrida Ciudad. Foto: Florencia Salto

8 de marzo: marcha en Roca y Viedma

A 40 kilómetros de ahí, en Roca, mujeres y disidencias también marcharon por el centro de la ciudad. Hubo una radio abierta y actividades culturales. La marcha fue masiva y el diagnóstico similar. Lara Ferrini, de la Campaña por la Emergencia en Violencia contra las Mujeres y Diversidades, lo explicó así: «Nos plantamos contra el gobierno de Javier Milei, contra la política fascista que está implementando para reafirmar nuestra consigna: «contra la violencia fascista, organización transfeminista».

La marcha por el 8M en Roca fue multitudinaria. Foto: Juan Thomes

También hubo una intervención en el hospital local. «Consideramos que el gobierno de Alberto Weretilneck es el mejor alumno de Javier Milei«, explicó Ferrini, «está aplicando un ajuste sobre todo en el sistema de salud e incluso planteándoles a los médicos que se vayan a trabajar al privado si no les alcanza el sueldo en el hospital público».

Los feminismos y transfeminismos también marcharon en Viedma. Foto: Pablo Leguizamon

A 500 kilómetros de Roca, en Viedma se vivió también una marcha contundente, con más personas que el año pasado. Natalia Contrera, del Partido Comunista Revolucionario y de la Asamblea por el 8M contó: «La movilización fue nutrida, unas 1.000 personas, con variedad de organizaciones».

8 de marzo: marcha en Bariloche

A poco más de 800 kilómetros al sur de Viedma, en Bariloche, las mujeres coparon las cuadras desde Onelli y Brown hacia el Centro Cívico. La consigna en la ciudad cordillerana se repitió, como en el resto del país: «Nos convoca estar contra el odio y contra el ajuste de Milei», explicó Belen Spinetta de la Red PAR y multisectorial de mujeres y disidencias Bariloche. Y sumó: «Entendemos que es un momento donde el gobierno avanza en barrer todas las conquistas que hemos logrado las mujeres en estos años, que teníamos muchas deudas pendientes, pero estamos retrocediendo y el odio lo expande, como hizo en Davos y ahora queda en evidencia en el spot nefasto que sacaron por el 8 de marzo«.

En Bariloche organizaciones feministas y transfeministas marcharon hasta el Centro Cívico. Foto: Marcelo Martínez

El video lanzado por el gobierno, desde una cuenta institucional, tiene más de 1,7 millones de visualizaciones. Y el rechazo fue masivo: desde científicos de Conicet, referentes de organizaciones sociales, intelectuales hasta usuarios de la red. La refutación estuvo en las redes sociales pero, principalmente, en las calles de distintas ciudades del país.