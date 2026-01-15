El sur argentino de luto por la muerte de Rubén Patagonia: "Una voz necesaria, un hombre comprometido con su pueblo"

Rubén Patagonia murió y la noticia conmocionó a toda la región del sur argentino. El reconocido músico tenía 69 años y se encontraba delicado de salud.

La confirmación de su muerte llegó este 15 de enero y en breves minutos, las redes sociales estallaron con mensajes de dolor y reconocimiento por su larga trayectoria musical.

Conmoción por la muerte de Rubén Patagonia

Nacido el 2 de julio de 1956 en Chubut como Rubén Chauque, conocido como Rubén Patagonia, se convirtió en uno de los referentes más importantes del folklore mapuche y de la música patagónica contemporánea. Por este motivo, la noticia de muerte no pasó desapercibida.

«Hoy se fue Rubén Patagonia. Y que tristeza peñi que nos dejas. Un hombre tan necesario sobre todo en estos tiempos. Un artista enorme, una voz necesaria, un hombre comprometido con su pueblo, con la memoria y con la verdad», escribió Alvaro Ottinetti, un músico de Santiago del Estero, quien compartió fotos junto al cantante patagónico. Ottinetti recordó: «Tuve el honor de cantar con él, de compartir su canto profundo, ese que no era solo música sino raíz, lucha y poesía viva. Todavía recuerdo haberlo escuchado con Almafuerte en mi adolescencia gracias a un amigo. Luego cacique yates en la versión de Franco para más adelante cantar en uno de mis primeros actos escolares amigue y cutral co! Rubén amigo que abrazo que te di sos gigante te dije. Fue una de esas personas que uno admira primero de lejos y después agradece haber conocido de cerca. Gracias, Rubén, por tu coherencia, por tu arte y por dejar huella. Que tu canto siga sonando en la tierra que defendiste y amaste. Hasta siempre».

Los mensajes como este se repitieron. Muchos artistas, regionales y nacionales, destacaron toda su trayectoria musical y el compromiso que asumió desde un principio con los pueblos originarios.

Su «obra marcó profundamente la identidad musical y social del sur argentino», resaltó el usuario Angel Sebastián Echaures y agregó: «Descendiente de tehuelches, dedicó más de cinco décadas a difundir y defender las culturas originarias, fusionando lo ancestral con lo contemporáneo en una propuesta artística única».

También reconoció que los distintos proyectos de Rubén Patagonia «tendió puentes entre el folklore, el rock y la cosmovisión de los pueblos de la Patagonia». «Su voz, su mensaje y su compromiso permanecerán como guía y memoria viva de la región. Buen viaje peñi!», expresó.