Vuelve Rubén Patagonia. No él en persona, ero sí a través de sus hijos reunidos en Pewü, el proyecto cultural de canto patagón creado por los hermanos Kuaniep Chauque (voz), Elal Aiken Chauque (percusión) y Jeremías Chauque (guitarra y voz) para continuar con la obra de su padre.



Desde el próximo viernes, cuando se presenten el Roca, y los siguientes diez días (ver abajo), Pewü, que en mapuche significa tiempo de brotes, ofrecerá una serie de conciertos y encuentros interculturales en diversas localidades de Neuquén y Río Negro.



Convaleciente de una cirugía de estómago, Rubén Chauque, tal su verdadero nombre, pasa sus días en la casa que la familia tiene en un campo en Santa Fe, entre Coronda y Sauce Viejo, unos cuantos kilómetros al sur de la capital provincial. Allí reside la familia Chauque desde hace varios años y desde allí atendió Jeremías a Diario RÍO NEGRO.



Pewü es legado, dirá más de una vez quien, desde 1995, fuera el productor artístico de Rubén Patagonia para explicar el sentido del proyecto. “Esta gira es el resultado de una decisión que tomamos familiarmente y que tiene que ver con apoyar este proceso de recuperación que está transitando mi viejo. Concretamente se trata de generar un mensaje de continuidad, porque llevamos sobre nuestra espalda toda una historia, vivencias y la responsabilidad de la continuidad de todo eso, porque la música, la cultura de la Patagonia, la poesía todavía implica una responsabilidad en las generaciones que le siguen, que nosotros representamos y que tiene que ver con seguir construyendo una identidad cultural que nos permita contar y cantar lo que somos en la Patagonia”, explica Jeremías.



“Entonces, la realidad es que, como hijos de un referente como es mi papá, consideramos que la mejor manera de transitar su recuperación es que, justamente, quienes venimos desde siempre trabajando con él, seamos quienes sigamos con este desafío de elaborar cultura patagónica, no solamente en la Patagonia, sino en el resto del país”.

Pewü, historia de un canto patagón



Originario de Comodoro Rivadavia, Rubén Patagonia desarrolló su proyecto cultural junto a su familia, que lo acompañó por diversos lugares de residencia. De Comodoro se trasladaron a Neuquén; luego a Baradero, en la provincia de Buenos Aires; y de ahí a Córdoba. Parte de su familia se trasladó al campo santafesino donde actualmente viven.



Allí, Jeremías y su familia desarrollaron un proyecto de vida alrededor de lo agrario que tuvo como punto de partida y faro los mundos que habitan en la canción de Rubén Patagonia. “Por eso de pronto empezamos a dejar la guitarra y a agarrar la asada, pero siempre con la convicción de saber que esa es otra forma de cantar”, describe Jeremías.



Legado y continuidad, de eso se trata Pewü, pero también de una música patagónica que aún se está haciendo. “Hay una cuestión en la música de la Patagonia que todavía está en gestación”, apunta Jeremías.



“La chacarera, por ejemplo, cuenta con un montó de corrientes musicales, tradiciones , pero la música patagónica, en cambio, todavía está en esa cuestión y nosotros somos una parte de eso. Entonces, cuando nos tocó armar la producción musical de la banda que acompañó a mi viejo desde siempre, tuvimos allí un desafío muy grande, porque no teníamos referencias como sucede en otros géneros otro género, la Patagonia todavía no es que uno se sienta y pueda escuchar otras experiencias como para definir un camino propio. Mi papá puede subir tranquilamente a cantar a capela porque tiene la capacidad de generar emoción, pero nosotros tuvimos que hacer un proceso para poder acompañar esa capacidad que él tiene y para eso fueron muchísimos años de probar, de fusionar, de equivocarnos, de estudiar mucho, de preguntar mucho dentro de las comunidades para poder pensar en una música que sea patagónica, ¿no? Entonces tuvimos que hacer todo un proceso muy largo, y en eso yo tuve el honor de que mi papá me haya dado la responsabilidad de transitar ese recorrido”.

Jeremías Chauque, guitarra y voz de Pewü.



Pewü es un proyecto muy nuevo, de no más de dos años, que tomó la forma actual cuando los hermanos Chauque fueron invitados, en 2023, por el Festival de Cosquín para un homenaje a Rubén Patagonia. “Es muy nuevo todo para nosotros, hasta te diría que es raro porque la realidad es que nosotros estamos haciendo lo mismo, pero esta vez sin mi papá, porque nosotros somos el equipo que lo acompañaba en el escenario, somos el equipo que producía las giras, todo. Entonces, es todo muy raro, ¿viste? Estamos haciendo lo mismo, pero sin mi viejo entonces de pronto nos cuesta hablar de una propuesta nueva, porque la realidad es que venimos desde siempre tocando”.



Así, mientras Rubén Patagonia se recupera, son sus hijos, sus brotes, “quienes decimos presente y garantizamos, o intentamos garantizar, esta continuidad, este desafío de seguirla dando cultura patagónica a través de la canción y la poesía”.

Pewü en la región: las fechas y los lugares

Viernes 4

Roca

El Muro (Av. Roca 1032, Roca). Alas 21. Anticipadas: Dual Time (Tucumán 1176).

Sábado 5

Plottier

Marshall M. Club (Buenos Aires Sur 818). Anticipadas: passline.com o al 299 5283009)

Domingo 6

Cinco Saltos

Espacio Cultural La Trinchera.

Sábado 12

Villa La Angostura

Primer Festival Intercultural en el Centro de Convenciones.