El último adiós del “Chino” Tapia a su esposa en Villa La Angostura, el lugar de Neuquén que los enamoró

El exfutbolista Carlos Daniel «Chino» Tapia realizó un sentido homenaje a su esposa Viviana Juricka en Neuquén, quien falleció a causa de una grave enfermedad en febrero de año. La despedida tuvo lugar en Villa La Angostura, ciudad donde residieron durante años y donde se convirtieron en “vecinos plenos”, según destacó la Municipalidad.

El gobierno local remarcó que el exjugador, campeón del mundo en México 1986 con la Selección Argentina, mantenía un vínculo estrecho con la localidad. Desde hace décadas, había fijado allí su residencia junto a su familia.

El «Chino» Tapia despidió a su esposa con un emotivo homenaje en Villa La Angostura

La decisión de radicarse en la zona se remonta a los años posteriores al paso de Tapia por el fútbol europeo. Tras su etapa en el Club Lugano de Suiza, la pareja inició la búsqueda de un entorno que les evocara los paisajes alpinos. Así comenzaron a visitar la localidad neuquina a principios de la década del 90.

Tapia junto a Juricka eligieron a Villa La Angostura en la decada de los 90′. Foto: gentileza.

Con el tiempo, la villa se transformó en su residencia estable. Allí Tapia compartió su vida familiar junto a su esposa e hijas en distintas etapas. En ese período, el exvolante, que integró planteles junto a Diego Armando Maradona y fue figura de Boca Juniors, consolidó un vínculo cercano con la comunidad.

La Municipalidad destacó esa relación: “Un arraigo en la ciudad, con amistades y un afecto general de sus vecinos”.

El «Chino» Tapia junto a Diego Armando Maradona en el mundial de México 86′.

El homenaje por la muerte de su pareja se realizó en un entorno natural de la zona cordillerana, caracterizada por lagos y vegetación. Allí, Tapia despidió a su esposa en el lugar que ambos eligieron para gran parte de su vida.

Según publicó Infobae, Juricka falleció a causa de un tumor cerebral a mediados de febrero de este año. La enfermedad fue diagnosticada a comienzos del 2024.