El mensaje de Panichelli tras la lesión que lo dejó fuera del Mundial: “La vida me debe sueños”

Joaquín Panichelli sufrió este jueves una desafortunada lesión en el entrenamiento con la Selección Argentina. El delantero de Racing de Estrasburgo no pudo terminar la práctica y los estudios médicos posteriores arrojaron: rotura de ligamentos cruzados de la rodilla derecha.

Panichelli se mantuvo en silencio mientras la noticia circulaba en las horas de la noche del jueves, pero este viernes decidió hablar y lo hizo con una historia en su cuenta personal de Instagram, donde se refirió a la lesión, pero mostró que ya está pensando en volver a jugar y cumplir sus sueños en el fútbol.

El mensaje de Joaquín Panichelli

“A veces no entiendo bien cómo funciona esto de la meritocracia o las injusticias, se suele correr la línea bastante seguido según la conveniencia de la situación. Pero estoy seguro que si hablamos de merecimientos, esto no se lo merece nadie.

Hoy me toca vivir uno de los momentos más duros de mi vida, con muchos objetivos a la vuelta de la esquina. Dicho esto, siempre fui duro de roer y la compasión no se la deseo a nadie.

Por suerte, jamás me regalaron nada. Conozco en carne propia la satisfacción de dejar todo en algo y obtener el premio al final. La vida me debe sueños por cumplir y no me los va a regalar, me los voy a trabajar, como siempre hice.

A vivir que son 2 días, gracias por todas las muestras de cariño.”A vivir que son 2 días, gracias por todas las muestras de cariño.”