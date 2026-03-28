Fórmula 1: Colapinto largará 15° en Japón y apuesta a mejorar en carrera

Franco Colapinto largará en el puesto 15° en el Gran Premio de Japón.

El argentino Franco Colapinto partirá desde el puesto 15° en el Gran Premio de Japón de Fórmula 1, luego de una clasificación que dejó sensaciones mixtas para el equipo Alpine.

Mientras su compañero Pierre Gasly logró un sólido séptimo lugar, el piloto argentino no consiguió meterse entre los diez mejores y quedó eliminado en la Q2.

El director de Alpine, Steve Nielsen, analizó el rendimiento y reconoció que Colapinto no logró evolucionar al mismo ritmo que su compañero.

“Franco no dio el salto de rendimiento entre sesiones. Vamos a trabajar con él para entender qué pasó y ayudarlo a cerrar la brecha”, señaló.

La diferencia ya se había evidenciado en los entrenamientos y se confirmó en la clasificación disputada en el circuito de Suzuka.

Franco Colapinto fue autocrítico tras mostrar un flojo rendimiento en la clasificación

Tras la qualy, Colapinto fue claro y autocrítico con su rendimiento.

“No fue el resultado que esperábamos. Nos costó mucho encontrar ritmo con poco combustible”, explicó.

El argentino destacó que el auto responde mejor en condiciones de carrera, lo que le genera expectativas para el domingo: “El coche rinde mejor con carga de combustible, así que eso puede ser positivo”.

Además, remarcó que aún está en proceso de adaptación al trazado japonés: “Es la primera vez que manejo en Suzuka, es un circuito muy técnico y todavía hay cosas por mejorar”.

La pole fue para Mercedes

La clasificación tuvo como gran protagonista a Andrea Kimi Antonelli, quien se quedó con la pole position y confirmó el gran momento de Mercedes.

Pese a la posición de largada, Colapinto se mostró confiado en poder avanzar:

“El ritmo de carrera es mejor que en la clasificación. Intentaré hacer una buena largada y avanzar posiciones”.

Con una grilla apretada y estrategias que pueden jugar un papel clave, el piloto argentino buscará recuperarse en carrera y volver a sumar puntos en uno de los circuitos más exigentes del calendario.