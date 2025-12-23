Temporal en Buenos Aires: Autos bajo el agua en la Panamericana, calles inundadas y árboles caídos 

Un fuerte temporal afectó este martes al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y dejó como saldo calles anegadas, vehículos atrapados bajo el agua y caída de árboles, principalmente en distintos puntos de la Ciudad y el conurbano bonaerense.

Pileta Olimpica municipal Tames y Panamericana.@polaca_80.. nos tenés envidia. pic.twitter.com/GEZy6gvgxX — tupananchiskama 𝓬𝓾𝓮𝓷𝓽𝓪 𝓹𝓸𝓻𝓸𝓷𝓰𝓪 (@boliedro74) December 23, 2025

Temporal en Buenos Aires

Decenas de personas fueron sorprendidas por la intensidad de la tormenta mientras circulaban por la autopista Panamericana, donde en pocos minutos el agua cubrió gran parte de la calzada y varios autos quedaron inmovilizados. Hasta el momento, no se registraron personas heridas ni asistidas, aunque las autoridades continúan monitoreando la situación.

Las lluvias llegaron tras una jornada húmeda y calurosa, acompañadas por fuertes ráfagas de viento y caída de granizo en algunos sectores, lo que generó complicaciones en el tránsito y obligó a muchos vecinos a buscar refugio.

Una de las imágenes más impactantes de la tarde se registró en uno de los shoppings de la zona norte del AMBA, el cual se inundó debido a las fuertes tormentas. «Se inundó el Unicenter y el personal tuvo que evacuar al público presente», detallaron en X.

AHORA: Por el temporal, se inundó el Unicenter y el personal tuvo que evacuar al público presente.



🎥 @Shockeado12pic.twitter.com/4R7ClMyZyG — Breve (@SomosBreve) December 24, 2025

Rápidamente, usuarios de redes sociales comenzaron a compartir videos e imágenes del avance del temporal, especialmente de la Panamericana, donde llamó la atención la velocidad con la que el agua acumulada dejó vehículos bajo el nivel de la calzada.

Cerca de las 21, la situación comenzó a mejorar, sin embargo, se mantiene la alerta porque en las primeras horas de la noche puede retomar el clima adverso.

Ahora mismo Thames y Panamericana pic.twitter.com/5yf2Z8ht0B — MAR 🍸⚓️ (@GordaMar_) December 23, 2025

Zonas afectadas y pronóstico

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta que abarca a la Ciudad de Buenos Aires y a numerosos distritos del conurbano, entre ellos La Plata, Avellaneda, Quilmes, Lanús, Lomas de Zamora, San Isidro, Vicente López, San Martín, Tres de Febrero, Morón, Ituzaingó, Merlo, Moreno, Hurlingham, Malvinas Argentinas, José C. Paz, San Miguel, Tigre y San Fernando, entre otros.

Según el organismo, las lluvias podrían continuar durante la noche y la madrugada del miércoles, con posibles mejoras temporarias, aunque no se descartan nuevas tormentas aisladas.

Desde el SMN recomiendan evitar circular por zonas anegadas, asegurar objetos que puedan volarse y mantenerse informados a través de los canales oficiales ante eventuales cambios en las condiciones climáticas.