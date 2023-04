Elecciones 2023: el voto electrónico y un debate pendiente en Río Negro

El 16 de abril, hace sólo una semana atrás, las provincias de Río Negro y Neuquén eligieron a la mayoría de sus autoridades provinciales y municipales para los próximos cuatro años. Más allá de los datos y las sorpresas en cada una de ellas, el tiempo utilizado para el recuento de votos no pasó desapercibido.

Los comicios se cerraron a las 18 y, una hora y media después, en Neuquén ya se sabía que Rolando Figueroa (Comunidad) era el nuevo gobernador. El interrogante se extendió por varias horas más en Río Negro, hasta que las tendencias dieron por ganador a Alberto Weretilneck (JSRN).

Al tiempo que demandó el recuento en las escuelas rionegrinas se sumó la elaboración de los telegramas y todo el proceso que implica un acto eleccionario.

Cientos de rionegrinos se fueron a dormir sin saber a ciencia cierta cuál era el resultado final en algunos municipios o comisiones de fomento.

La respuesta a tamaña diferencia es que en Neuquén se utiliza el sistema de voto electrónico mientras que, en Río Negro se continúa con el tradicional sistema de boleta.

Las diferencias no sólo pasan por el costo de cada cada uno (casi 480 millones de pesos menos) sino también por otras variables que hacen al sistema.

El diputado por JxC, Juan Martín, dijo que una votación electrónica en Río Negro es muy factible y aseguró que la reforma del Código Electoral en la provincia lo habilita.

“Acá es un tema de decisión política”, aseguró el diputado electo (ahora por Cambia Río Negro), y dijo que por ejemplo el costo de un sistema electrónico se podría desarrollar a través de la empresa Altec (ver recuadro) y que eso abarataría los números.

“Pero también hay una cuestión que no es menor. ¿Qué precio tiene el cuidado del medio ambiente. La cantidad de papel que se utiliza y el impacto que tiene, a eso no le podemos poner ningún valor”, sostuvo el dirigente, quien dijo que insistirá con el sistema de boleta única en la Legislatura, donde ahora pasaron de tener 1 a 13 bancas.

“La boleta única es el paso previo al voto electrónico”, dijo y aseguró que rápidamente se debe debatir el tema.

En la otra vereda está el gobernador electo Alberto Weretilneck quien no demostró entusiasmo cuando fue consultado esta semana por la posibilidad de incorporar el voto electrónico, como herramienta para agilizar la llegada a los resultados de las elecciones provinciales.

“El voto papel me gusta, porque es la expresión más clara de la política, en el sentido de que cada uno pueda elegir sin inconvenientes el proyecto, el partido o la persona que quiere”, sostuvo el senador en una entrevista radial.

De todas maneras, Weretilneck dijo que la modificación del sistema es algo que merece poner sobre la mesa todos los argumentos a favor o en contra de cada modalidad.

“Habría que analizarlo. No lo tengo claro”, señaló antes de argumentar su predilección por los comicios con las papeletas tradicionales.

El ganador del domingo pasado también marcó diferencias entre los procesos desarrollados por Río Negro y Neuquén, para advertir que el horario de difusión de los resultados no tiene que ver sólo con el uso de urnas electrónicas o de cartón.

“El escrutinio (en Río Negro) fue más largo porque también se votaba en los municipios, algo que no ocurría hace muchísimos años”, dijo. Hay que recordar que en varias ciudades los electores se encontraron con boletas con diferentes tamaños y con colores distintos dentro de la misma propuesta, una situación que hizo más complejo el escrutinio.

El sistema de voto electrónico en Neuquén demandó casi 480 millones de pesos más

El sistema electrónico neuquino brinda los datos en tiempo récord y los resultados son inmediatos.

Los especialistas también evaluán los costos de uno y otro sistema. Los datos oficiales indican que en Neuquén el acto eleccionario demandó -según la licitación- el pago a la empresa MSA de $580,9 millones. A esa suma hay que agregarle los $121 millones del servicio del correo y $96 millones de lo que costó el servicio de seguridad de Gendarmería Nacional. La cifra final rondó casi los 800 millones de pesos.

En Río Negro se pagó a la empresa MSA $60 millones, servicio de correo $152 millones y hay que sumar el proceso informático e impresión de padrones $3,5, materiales (urnas y sobres) $15 millones, custodia policial $25 millones y el pago a las autoridades de mesa que demandó $64 millones. El total rondó los 320 millones.

Elecciones 2023 y el voto electrónico: a un click de los resultados, una ventaja que no se compara

Para Silvia Bast, quien es licenciada en Ciencias de la Computación e investigadora de la Universidad de La Pampa, la ventaja que resulta más palpable es la velocidad con la que se conocen los resultados.

“Disminuye notablemente la incertidumbre del electorado. Por otro lado se evitan muchos de los vicios que tiene el sistema electoral manual y que posibilitan el clientelismo político”, dijo la docente, quien realizó investigaciones sobre el tema. Y en esta línea destacó que el sistema electrónico evita el voto cadena, el robo de boletas, la posibilidad de poner la boleta de un candidato sobre todas las pilas para que el elector que entre al cuarto oscuro no encuentre la de su candidato.

“Al sistema de voto electrónico se le exige verificabilidad end to end (no todos lo tienen) pero es un requerimiento que el sistema de voto manual no tiene. Hay diferentes formas de llevar a cabo el voto electrónico, pero una forma de validar que funciona sería imprimiendo el voto y depositándolo en la urna para poder verificar en caso de sospecha”, dijo.

La urna electrónica de Altec que pasó al olvido en Bariloche

La empresa estatal Altec desarrolló el sistema de voto electrónico y fabricó urnas que se pusieron a prueba en distintos comicios, a baja escala, desde 2007 hasta diez años después, pero luego el impulso quedó paralizado y sin decisión política del Gobierno provincial de avanzar en esta tecnología.

Altec comenzó a crear la urna electrónica en 2006 a instancias de un proyecto del Gobierno de Río Negro, por entonces bajo el mando del radicalismo. La primera experiencia con el llamado “e-voto” fue en Bariloche con elecciones barriales para definir qué obras se priorizaban en el Presupuesto Participativo y tuvo su mayor difusión en el plebiscito por la municipalización de Dina Huapi en 2008, cuando se pusieron en marcha cuatro urnas electrónicas como sistema alternativo al tradicional.

Luego las urnas se probaron en consultas puntuales en municipios como San Antonio Oeste y Lamarque. Llegaron a Ushuaia, Tierra del Fuego, y se pusieron a prueba en Paraguay.

En su década inicial, la urna electrónica de Altec obtuvo certificaciones ISO 9001:2018 “tras superar exigentes pruebas de ingeniería y desarrollo realizadas por la Universidad Nacional de La Plata, y sucesivas auditorías externas que convalidaron la excelencia en software y sistemas de seguridad”, promocionaba años atrás la empresa estatal rionegrina.

Hasta 2016, con la primera gestión de Alberto Weretilneck, la urna electrónica era modelo de la tecnología rionegrina. Luego se frenó y en Altec prefieren no hablar del tema, solo les queda el recuerdo de aquel desarrollo con alguna urna alojada en oficinas, a modo de reliquia.