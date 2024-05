En el programa de Mariana Fabbiani confundieron a Tiago Palacios con un jugador de Boca y el error se hizo viral

El caso que involucra a Tiago Palacios, jugador de Estudiantes, ha copado los medios argentinos. Y en este contexto, en el magazine “El Diario de Mariana” de América TV tuvieron un error involuntario que no tardó en volverse viral.

“Tiago Palacios”



Porque en El Trece mostraron un video de Janson manejando diciendo que era Tiago Palacios. pic.twitter.com/q03XJ9xrlk — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) May 9, 2024

Es que confundieron al joven futbolista que chocó borracho el pasado fin de semana con otro, de Boca y que nada tuvo que ver en el siniestro.

En el ciclo de la tarde quisieron exponer al jugador al mostrarlo mientras bailaba al volante, pero en realidad se trató de un video de Lucas Jason, actual futbolista de Boca, que data de varios meses atrás.

Si bien la conductora advirtió que no se trataban de imágenes actuales, nunca se percataron que no era Palacios sino Jason.

Tiago Palacios chocó alcoholizado: qué se sabe del accidente protagonizado por el jugador de Estudiantes

Según informaron, el futbolista de Estudiantes perdió el control de su camioneta cuando ingresaba en una estación de servicio, lo que generó que choque contra uno de los surtidores.

«A causa de eso, una dependiente de la estación de servicio, de 27 años, recibió un traumatismo. La hemos derivado al Hospital Fernández», describió Alberto Crescenti, director del SAME, en diálogo con TyC Sports.

La mujer sufrió lesionó al intentar salir de la zona para evitar que el vehículo impacte contra ella, de acuerdo a los diferentes testimonios de testigos. Palacios se retiró ileso de la camioneta por sus propios medios.

«El conductor y el acompañante, se negaron al traslado», agregó Crescenti. Y detalló que «la señorita fue traslada del Fernández. Está en el shock room. Según me referían, era politraumatismo y no corría riesgo su vida. El resto no se quisieron trasladar. No tenían ningún tipo de lesiones».