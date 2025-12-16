Elevé desembarca en Cipolletti con un mágico show aéreo de nivel internacional para Navidad

Como cada diciembre, Cipolletti se prepara para vivir dos jornadas especiales en el marco de las celebraciones navideñas, con propuestas culturales abiertas a toda la comunidad. Las actividades se desarrollarán los días 19 y 20 de diciembre y combinarán arte, emoción y encuentro.

El evento central tendrá lugar el viernes 19 a las 22 en el Complejo Cultural Cipolletti, ubicado en Fernández Oro 57. Allí se presentará la Compañía de Danza Aérea Elevé, con una puesta en escena de gran impacto visual.

Foto: gentileza Elevé.

El espectáculo propone transformar el espacio urbano en un escenario suspendido, donde el movimiento, la música y la expresión corporal se desarrollan en el aire. El show apunta a generar asombro y una experiencia diferente para el público local.

Elevé es una compañía fundada en 2009 y reconocida a nivel internacional que «no se conforma con el ritmo ni el movimiento y busca en las alturas crear un show inolvidable«. A lo largo de su trayectoria realizó cientos de presentaciones en distintos países, con estructuras escénicas propias y un lenguaje artístico singular.

La compañía de danza se presentó en escenarios de Europa, Chile, Uruguay, Paraguay y Argentina. En 2016 batió el Guinness World Record de escenario suspendido más alto del mundo.

El cielo de Cipolletti se convertirá en una pista de danza navideña

La propuesta se caracteriza por su alto nivel artístico y técnico, con coreografías que integran danza, teatro y recursos visuales. El cielo de la ciudad se convierte en parte activa de la escena, sumando una dimensión simbólica a la celebración navideña.

Durante ambas jornadas también participarán las Escuelas Municipales y sus equipos artísticos. La presencia de estos elencos busca visibilizar el trabajo cultural que se sostiene durante todo el año en la ciudad.

Desde la organización destacaron que el espectáculo mantiene su esencia original: dar la bienvenida al tiempo navideño a través del arte. Al mismo tiempo, esta edición presenta una puesta renovada, pensada especialmente para el público cipoleño.