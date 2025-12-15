Cipolletti aprobó ordenanzas que transformarán la ciudad: habilitan Uber y restringen a lavacoches

El Concejo Deliberante de Cipolletti aprobó en una misma sesión un conjunto amplio de ordenanzas impulsadas por el Ejecutivo municipal, que introducen cambios en distintas áreas de gestión y que, en varios casos, comenzarán a tener sus primeros resultados a partir de 2026.

Entre las ordenanzas sancionadas se incluyen modificaciones al Código de Faltas, al Código de Comercio y al régimen de transporte, con definiciones sobre el funcionamiento de aplicaciones de transporte, el servicio de taxis, la regulación de actividades en la vía pública como lavacoches y manteros, y los horarios de las actividades nocturnas.

El paquete aprobado también abarca declaraciones de interés y medidas vinculadas a infraestructura y servicios, como la autorización para avanzar con la red de gas en el barrio Puente 83, la ratificación de convenios con la Provincia, la desafectación de un terreno para el club Almafuerte, la modificación del cuadro tarifario y el cierre del registro de oposición para obras de pavimentación y recambio de luminarias, consolidando una agenda normativa de impacto progresivo.

Cipolletti regula las actividades callejeras: lavacoches, artistas y vendedores deberán registrarse para ejercer

La ordenanza trabaja en Comisión de Gobierno y aprobada por unanimidad establece que la realización de ventas ambulantes, la prestación de servicios de limpieza o cuidado de rodados, la ejecución de espectáculos callejeros, malabares, acrobacias o cualquier actividad similar en la calzada, intersecciones semaforizadas o espacios públicos de circulación vehicular deberá contar con autorización municipal previa. En caso contrario, se prevén sanciones administrativas.

Si hay reiterancia dentro de un plazo de seis meses, o cuando la conducta se ejerza mediante intimidación, coacción, amenazas, daños a la propiedad o actos de violencia, la autoridad municipal podrá solicitar a la policía y al Ministerio Público Fiscal la aplicación de una medida de arresto contravencional de hasta cinco días.

La norma fija multas de entre 20 y 1.200 SAM, además del decomiso de los elementos utilizados y la posibilidad de disponer la cesación inmediata de la actividad.

Desde el Concejo Deliberante señalaron que la modificación apunta a ordenar el uso del espacio público sin prohibir actividades lícitas. Durante la sesión, la presidenta del cuerpo, Karina Álvarez, sostuvo que el objetivo es “tratar de mantener un orden, proteger al ciudadano cipoleño, saber cuál es la actividad lícita y permitirla”, además de “identificar a aquellos que están fuera de esa actividad lícita y darle herramientas a la policía”. En ese marco, indicó que quienes desarrollen estas actividades “se podrán registrar en el municipio”.

En la misma línea, el director general de Legal y Técnica de la Municipalidad de Cipolletti, Sebastián Caldiero, explicó que “buscamos que la gente ejerza su actividad, que pueda trabajar para ganar su dinero, pero que lo hagan respetando la sana convivencia en la comunidad”.

Además, detalló que “lo que proponemos es que todo aquel que quiera realizar dicha actividad, que no está prohibida, deba registrarse”, para que ante una denuncia puntual “la Municipalidad ya tenga un registro de quiénes son esas personas, dónde viven y en qué zonas trabajan”, lo que permitiría “eventualmente poder sancionarlos” y, si la actividad lícita “se ejerce irregularmente, sancionarlos o prohibírsela”.

Foto: Ceci Maletti.

Cipolletti da la bienvenida a las aplicaciones de transporte y extiende prorrogas a taxistas

En una sesión con amplio tratamiento del tema, el Concejo Deliberante aprobó por unanimidad el proyecto de ordenanza elevado por el Ejecutivo municipal que modifica el Código de Transporte Público y el régimen del Servicio de Taxi, incorporando un anexo específico para regular el uso de aplicaciones de transporte en la ciudad. Con esta decisión, Cipolletti se convirtió en la primera localidad del Alto Valle de Río Negro en establecer un marco normativo para el funcionamiento de Uber y otras plataformas similares.

La ordenanza se fundamenta en que el transporte es un servicio esencial y que el Estado local debe garantizar condiciones de calidad y seguridad para quienes lo utilizan. “Las actividades vinculadas al transporte deben asegurar la continuidad y calidad del servicio, priorizando los intereses de las personas usuarias”, indica el texto aprobado.

El secretario de Fiscalización de Cipolletti, Diego Zúñiga, explicó que el proyecto apunta a modificar el Código de Transporte “con el objetivo de satisfacer una demanda que hoy la sociedad presenta respecto al transporte de pasajeros”. En ese sentido, señaló que se trata de “regular una actividad que ya desembarcó en la ciudad y que está siendo ejercida”, al tiempo que la norma “actualiza o moderniza el servicio actual de pasajeros y brinda más posibilidades”.

En cuanto a los requisitos que indica la ordenanza, distingue obligaciones para las empresas, titulares de vehículos y conductores. Las empresas de plataformas de transporte —como Uber, Cabify u otras— deberán inscribirse ante el municipio, acreditar su condición legal, constituir domicilio comercial en Cipolletti y abonar una tasa de explotación, entre otras exigencias.

Por su parte, los titulares de los vehículos y los conductores también deberán inscribirse ante el municipio, acreditar su condición legal y constituir domicilio comercial en la ciudad. Entre los requisitos figuran la presentación del DNI, inscripción fiscal, certificados de antecedentes provinciales y nacionales, y la acreditación de no integrar los registros de deudores alimentarios ni los de violencia familiar o de género. Asimismo, deberán contratar un seguro de responsabilidad civil y demostrar que el vehículo no posee inhibiciones, denuncias de robo ni embargos.

En relación a los taxistas, uno de los cambios clave es la modificación de la tarifaria: se mantiene la bajada de bandera, pero se elimina el minuto de espera para acercar los valores al esquema utilizado por las aplicaciones.

El proyecto también incluye una prórroga excepcional en la antigüedad permitida de los vehículos de taxi, una medida que busca aliviar la presión económica de la renovación mientras el sector se adapta al nuevo marco regulatorio.

Los comercios de Cipolletti tendrán nuevos horarios de cierre

Según la presidenta del Concejo Deliberante, Karina Álvarez, la modificación del Código Comercial apunta a “tener una ciudad ordenada y dar seguridad a nuestros vecinos”. La edil señaló que actualmente Cipolletti no presenta diferencias entre los días de semana y los fines de semana en cuanto a los horarios de funcionamiento de los locales nocturnos, una situación que genera “dificultades” en la convivencia con la ciudad vecina de Neuquén.

“Esto es un trabajo que viene haciendo el Ejecutivo municipal junto con el área de Fiscalización y con la ciudad vecina de Neuquén, dado que compartimos una ruta de vía rápida de paso de una ciudad a la otra, donde se hacen los controles de tránsito o de alcoholemia de manera conjunta”, afirmó Álvarez.

En ese marco, explicó que al analizar la dinámica regional se detectó que Neuquén establece horarios de cierre más tempranos que Cipolletti. “Entonces la gente se trasladaba a la ciudad vecina y los fines de semana de manera inversa”, indicó.

«Creo que es una responsabilidad del municipio poder ordenar a través de ordenanzas, pero además es una responsabilidad de cada familia de generar cada práctica para que podamos avanzar y cuidarnos entre todos» Adriana Dietrich, concejal de Cipolletti.

A partir de este diagnóstico, la ordenanza establece que en Cipolletti los locales nocturnos podrán funcionar hasta las 5:30 durante la semana y hasta las 7 de la mañana los fines de semana. Además, se fijaron pautas específicas para el funcionamiento de matinés y locales bailables.

Sobre este punto, la concejal Adriana Dietrich sostuvo que “son de público conocimiento los disturbios que se ocasionan en la vía pública y en la plaza”, y consideró necesario “seguir legislando en cuanto a seguridad, que no es solamente protegernos de los factores que nos agravian sino generar las condiciones para que los agravios no ocurran”.

En ese sentido, detalló que la ordenanza prevé que las matinés podrán funcionar hasta las 12 de la noche para jóvenes de entre 14 y 17 años, mientras que a partir de los 18 años se podrá acceder a los espacios bailables que la normativa define como discotecas, con ingreso permitido hasta las 4 de la madrugada.