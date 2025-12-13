Magia en el aire y espíritu navideño: Elevé será el broche de oro en la "Capital Navideña" de Neuquén

Neuquén está ultimando detalles para vivir una Navidad inolvidable, con brillo, emoción y una agenda de actividades que abraza a toda la comunidad. Serán dos noches increíbles y pura fiesta que contarán con un broche de oro mágico: un espectáculo aéreo de Elevé, la prestigiosa compañía de danza.

El municipio de Neuquén reveló que Elevé Danza, será la encargada de dar cierre a las dos noches de la «Capital Navideña», el evento que reunió a los principales actores de la ciudad con el objetivo de ofrecer unas fiestas sin igual.

Detallaron que el espectáctulo contará con 35 artistas acróbatas que llenarán de magia la fiesta navideña. Además a la actividad se sumarán siete músicos de la Orquesta Sinfónica de Neuquén, quienes estarán ubicados alrededor del gran Pino de Navidad, «conformando una puesta musical envolvente que se integrará visual y sonoramente a la estructura principal del show».

La actuación de Elevé Danza está prevista para las 22 y estará acompañada con una gran pantalla para que todos los presentes puedan apreciar el espectáculo.

«Neuquén Capital Navideña»: la agenda para las dos noches mágicas

Las propuestas de la Capital Navideña iniciarán a las 19 el sábado 20 y el domingo 21 de diciembre en el parque Jaime De Nevares.

En el detalle de las actividades se informó que el sábado subirán al escenarios destacados artistas y agrupaciones regionales como: Los Acuña, agrupación folklórica formada en 2012; y la Compañía Escuela Municipal de Folklore.

En tanto el cierre del sábado estará a cargo de la Misa Criolla dirigida por el músico neuquino Naldo Labrin, en una puesta que convoca a solistas, instrumentistas y coros de la región.

El domingo 21, la agenda comenzará con Facu Disturbio, clown y artista callejero que «transforma cada espacio en un escenario lleno de complicidad con el público», luego será el turno de Sami (Samantha Denise Fernández Berzoni), cantante nacida en la provincia de Buenos Aires y radicada en Neuquén desde hace 14 años; continuará La Rockera, banda de rock originaria del Alto Valle neuquino; y el cierre estará a cargo de Influjo Estelar, «propuesta que nace desde el amor profundo por la obra de Luis Alberto Spinetta, uno de los artistas más influyentes y transformadores de la música argentina».