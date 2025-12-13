Fiesta de la Manzana 2026: arranca la cuenta regresiva en Roca para conseguir un stand, cómo y cuándo comunicarse

El Municipio de Roca anunció el inicio del proceso para ocupar puestos durante la Fiesta de la Manzana 2026, uno de los eventos más importantes de la región. La convocatoria está dirigida a emprendedores locales que quieran participar de la tradicional celebración.

Arranca la cuenta regresiva para conseguir un lugar en la Fiesta de la Manzana 2026

Según informó el Municipio de Roca, a través de la Dirección de Turismo, el próximo lunes 15 de diciembre comenzará la venta de espacios destinados a artesanos, armadores y espacios de reventa para el evento. Como ocurre cada año, podrán ofrecer sus productos durante las tres noches del evento, previstas para el 20, 21 y 22 de febrero del año entrante.

Además, la organización remarcó que la comercialización de los espacios se realizará de manera exclusiva desde el área municipal correspondiente. Al igual que en ediciones anteriores, la venta estará a cargo únicamente de la Dirección de Turismo del Municipio.

Por otra parte, se detalló que cada puesto tendrá una superficie de 3 por 3 metros y que la cantidad de cupos disponibles será limitada. De este modo, se busca ordenar la disposición de los stands dentro del predio ferial.

Dónde comunicarse para reservar un stand para la Fiesta de la Manzana 2026

En tanto, las personas interesadas en adquirir un espacio deberán comunicarse por vía telefónica o mediante WhatsApp. El contacto habilitado es el 2984646319, disponible de lunes a domingo en el horario de 8 a 20.

La Fiesta de la Manzana 2026 se desarrollara el 20, 21 y 22 de febrero.

Por último, desde el Municipio se recordó que esta convocatoria se suma a otras instancias de participación previstas para la Fiesta de la Manzana 2026. En ese sentido, ya se anticipó que también se abrirán inscripciones para artistas locales y regionales, con fechas y modalidades que serán informadas por los canales oficiales.

Fiesta de la Manzana 2026: los artistas que se subirán al escenario mayor en Roca

Distintos géneros de música decorarán una nueva edición de la Fiesta de la Manzana 2026. El evento se llevará a cabo entre el 20 y 22 de febrero con la combinación de actividades recreativas, feriantes, comida, artistas locales y estrellas de la música nacional.

Viernes 20: YSY-A y Neo Pistea

Sábado 21: Emanero y Damas Gratis