El Complejo Cultural de Cipolletti inicia nueva etapa y suma perfil como sede de congresos

El municipio se prepara para recibir más de 40.000 personas para la Feria del Libro 2025. (Foto: Florencia Salto)

El Complejo Cultural de Cipolletti (CCC) inició una nueva etapa tras una modernización y remodelación del edificio que requirió una inversión millonaria y les permitió ampliar su abanico de ofertas, servicios y actividades. Para el intendente Rodrigo Buteler se trata de “una decisión fuerte de la gestión para que el complejo esté a la altura de cualquier espacio del país», afirmó en diálogo con Diario RÍO NEGRO.

El CCC se inauguró en el 2018, si bien su objetivo inicial se centraba en lo artístico, en el último tiempo sumó otra faceta: la de ser sede de congresos y encuentros profesionales. “Hoy alquilan el complejo para jornadas médicas, académicas y científicas. En la Patagonia no hay otra infraestructura similar, hoy el complejo cultural nos permite albergar obras de primer nivel”, señaló Buteler.

Actualmente el Complejo Cultural tiene aproximadamente entre 60 y 90 eventos mensuales, y más de 5.000 personas lo visitan semanalmente, logrando llenar las salas de teatro y cine. Con la llegada de congresos, espectáculos y ferias, la secretaria de Cultura, Mariana Prching señaló que hay meses con mayor movimiento de gente.

El Complejo Cultural de Cipolletti tiene entre 60 y 90 eventos mensuales. (Foto: Gentileza)

Un ejemplo es la reconocida Feria del Libro que se realizará el 7 al 16 de noviembre y se espera la participación de más de 40.000 personas, entre ellos más de 15.000 estudiantes de Cipolletti y localidades vecinas.

«Somos uno de los espacios que más congresos recibe de aquí de la Patagonia», Mariana Prching, secretaria de Cultura de Cipolletti.

La titular del área de Cultura sostuvo que el centro cultural recibe una intensa actividad artística y académica: con la participación de artistas regionales, nacionales e internacionales, ciclos pensados para talentos locales, y espacios disponibles para escuelas, actos de egreso y eventos institucionales, congresos, conferencias, conservatorios y jornadas científicas.

La programación semanal incluye múltiples obras de teatro, salas visuales, también una oferta cinematográfica, con ciclos de cine vasco, francés, oriental, judío y otras propuestas que fortalecen la identidad cultural de la región.

Entre obras, funciones y congresos, el CCC ayuda a mover la economía local de Cipolletti

Conferencia en el Complejo Cultural de Cipolletti. Foto Gentileza.

La modernización del Complejo Cultural de Cipolletti implicó una inversión municipal superior a los 100 millones de pesos, destinada a renovar integralmente el sistema de luces y sonido del teatro, mejorar la climatización, los sanitarios y las butacas, e incorporar nuevos espacios como el bar cultural “1946”.

En las últimas semanas se repintó el interior, se realizaron ajustes acústicos en el cine, se renovó la luz del proyector y se acondicionaron los sistemas de calefacción. También se repararon butacas y se adquirieron nuevos materiales para responder a la creciente demanda de eventos, como mesas, sillas, caballetes, telones, entre otras. «Hay una decisión muy fuerte de que la cultura rionegrina y cipoleña se posicione frente al resto del país y creo yo que hoy estamos ofreciendo una cultura de mucha calidad«, afirmó Prching.

«La cultura contiene, sostiene y nos empuja a todos a la sociedad, a la población» Mariana Prching, secretaria de Cultura de Cipolletti.

El intendente, Rodrigo Buteler sostuvo que esta inversión en la cultura genera «muchísimo» trabajo no sólo en el sector público sino también en el privado: “Por un lado, empleo público para el personal municipal, pero sobre todo dinamiza el sector privado: artistas que exponen, cineastas que proyectan sus películas, técnicos, proveedores. Hay obras teatrales, musicales, ciclos de cine y eventos todos los días, y eso significa entradas vendidas, movimiento económico y fuentes de trabajo reales. Detrás de cada función hay una cadena de valor cultural que sostiene a muchas personas. Es una sinergia que impacta directamente en la economía local», afirmó el jefe comunal.

El café bar se inauguró en agosto de este año. (Foto: Flor Salto)

Además, afirmó que con la llegada de congresos, espectáculos y ferias se mueve la economía local. Hoteles, restaurantes y comercios se ven beneficiados por la circulación de miles de personas cada semana.

Por otro lado, el Complejo Cultural Cipolletti también genera ingresos a partir de sus alquileres. Según la última actualización de los valores para la utilización de las instalaciones, publicada en el boletín oficial del municipio, las funciones de teatro nacional tienen un costo de más de 2.360.000 pesos por jornada de siete horas y más de 3.530.000 pesos cuando se programan dos funciones diarias. Las obras regionales y locales superan los 1.880.000 y 2.830.000 pesos, respectivamente. En tanto, el microcine y la sala de exposiciones se alquilan por más de 880.000 pesos por función o día, mientras que la sala Piazzolla cuesta entre más de 480.000 y 730.000 pesos, según la duración de la jornada. En el caso del Centro de Artes y Exposiciones Roberto Abel, los valores oscilan entre más de 940.000 y 1.770.000 pesos, dependiendo del tipo de evento.