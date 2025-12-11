Cipolletti da luz verde a Uber y será la primera ciudad del Alto Valle de Río Negro en habilitarla

La ordenanza que regula Uber en Cipolletti salió con despacho favorable el viernes pasado. (Foto de archivo)

Cipolletti será la primera ciudad del Alto Valle de Río Negro en establecer un marco normativo para regular el funcionamiento de Uber y otras aplicaciones de transporte. El proyecto, que ingresó al Concejo Deliberante hace unas semanas, obtuvo finalmente despacho favorable de la comisión de Gobierno el viernes pasado.

Según adelantó el intendente Rodrigo Buteler en diálogo con Diario RÍO NEGRO, «todo está previsto para que la regulación sea aprobada en la sesión de la próxima semana», afirmó el jefe comunal.

La ordenanza formará parte de un anexo del Código de Transporte y parte de un diagnóstico claro: las aplicaciones ya funcionan en la ciudad y lo hacen sin reglas municipales. En la ordenanza, el Concejo Deliberante reconoce que esta situación genera «vacíos» que deben resolverse y habla de “urgencia” para establecer controles y limitar la informalidad.

Consultada por este medio, la presidenta del Concejo Deliberante Karina Álvarez explicó que la implementación y reglamentación dependerán del Poder Ejecutivo. El organismo encargado será la Secretaría de Fiscalización.

«El objetivo es que todos trabajen de forma legal y bajo las mismas condiciones. Se equipará a Uber, Cabify o cualquier plataforma que llegue, que deberán registrarse y pagar un canon anual como cualquier actividad comercial«, afirmó Álvarez.

La ordenanza fundamenta que el transporte es un servicio esencial y que el Estado local debe garantizar calidad y seguridad. “Las actividades vinculadas al transporte deben asegurar la continuidad y calidad del servicio, priorizando los intereses de las personas usuarias”, indica el texto.

«Lo importante es que se habilita el servicio, se garantiza igualdad y libertad de elección. Se protege la fuente laboral y se regularizan actividades que ya existen», Karina Álvarez, presidenta del Concejo Deliberante de Cipolletti.

Qué exigirá Cipolletti a los conductores y titulares para usar Uber y otras aplicaciones de transporte

Según indicó Karina Álvarez tanto los titulares de las aplicaciones de transporte como los titulares de vehículos y los conductores deberán presentar la documentación detallada en la ordenanza para poder hacer uso de las aplicaciones de transporte.

Las empresas de plataformas, como Uber, Cabify u otras, deberán inscribirse ante el municipio, acreditar su condición legal, constituir domicilio comercial en Cipolletti y pagar una tasa de explotación, entre otros requisitos. También deberán garantizar un sistema de evaluación de conductores, presentar una garantía de servicio y someterse a la jurisdicción local. No tendrán límites en la cantidad de vehículos.

«Si llegan varias plataformas, todas deberán inscribirse en Comercio y obtener habilitación comercial. El canon anual para las aplicaciones será de 10 millones de pesos», afirmó Álvarez.

Mientras que los titulares son propietarios de los vehículos que se incorporan al sistema de plataformas y quienes registran la unidad ante el municipio y asumen la responsabilidad administrativa del servicio. Sin su autorización y documentación aprobada, el auto no puede operar bajo ninguna aplicación.

Para obtener el permiso, los titulares deben presentar DNI, inscripción fiscal, certificados de antecedentes provincial y nacional y acreditar que no integran los registros de deudores alimentarios ni el de violencia familiar o de género. También deben contratar un seguro de responsabilidad civil y demostrar que el vehículo no tiene inhibiciones, robo o embargos.

En cuanto al vehículo, la ordenanza fija condiciones como estar radicado en Río Negro, tener menos de siete años de antigüedad, contar con calefacción, aire acondicionado y aprobaciones de Revisión Técnica cada seis meses. Una vez habilitado, el municipio otorga una oblea con código QR que identifica al titular, al vehículo y a los conductores asociados.

Por último, los conductores habilitados pueden ser el propio titular o personas designadas para manejar el vehículo. Deben acreditar identidad, antecedentes, inscripción fiscal y contar con la licencia profesional D1, con un plazo de gracia de seis meses para obtenerla. Su actividad queda limitada exclusivamente a los viajes solicitados por la aplicación: no pueden captar pasajeros en la vía pública.

Cada vehículo puede tener hasta cuatro conductores asociados, cuya habilitación deberá renovarse cada dos años. El municipio fiscalizará conductas, antecedentes y documentación vigente, pudiendo aplicar sanciones si alguno opera fuera del circuito digital o incumple requisitos establecidos en la ordenanza.

En Cipolletti, los taxistas también podrán trabajar con Uber

La presidenta del Concejo Deliberante de Cipolletti, Karina Álvarez explicó que uno de los ejes de la ordenanza fue revisar el esquema de los taxis para que no queden en desventaja frente a las aplicaciones. Recordó que “los taxistas están regulados por la ley de transporte” y que ya cumplen exigencias específicas que el municipio debía «contemplar al momento de habilitar nuevas plataformas».

Señaló que el sector sostiene controles periódicos, límites de antigüedad del parque automotor y un canon fijo, entre otros. “Tienen ciertos requisitos y obligaciones que deben cumplir y que cumplen”, afirmó, al justificar la necesidad de equilibrar el sistema antes de permitir el ingreso formal de Uber o Cabify.

Uno de los cambios clave es la modificación de la tarifaria: se mantiene la bajada de bandera, pero se elimina el minuto de espera para acercar los valores al esquema utilizado por las aplicaciones. Álvarez advirtió que sin este ajuste “iba a haber una desigualdad”.

Además, destacó que la regulación abre una opción nueva para quienes ya trabajan en el servicio público. “El taxista va a poder ser taxista y usar alguna aplicación de la plataforma de Uber”, afirmó, y aclaró que quienes ya pagan el canon por su actividad no deberán abonarlo nuevamente para operar mediante apps.

El proyecto también incluye una prórroga excepcional en la antigüedad permitida de los vehículos de taxi, una medida que busca aliviar la presión económica de la renovación mientras el sector se adapta al nuevo marco regulatorio.

Finalmente, la edil remarcó que la intención es garantizar un esquema equitativo. “Acá se busca igualdad, transparencia y la libertad que el usuario elija en qué quiere viajar”, sostuvo.