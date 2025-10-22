Encontraron al joven que era intensamente buscado en Bariloche: apareció en Cafayate

Emiliano Evans fue hallado en buen estado general en la ciudad de Cafayate, Salta, este miércoles 22 de octubre. El joven de 29 años era buscado por su familia y las autoridades desde hacía más de once días. Su desaparición se había reportado luego de que viajara a Bariloche para participar de una actividad universitaria, sin dar más señales de su paradero.

La confirmación fue emitida por el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Río Negro, que informó que Evans mantuvo contacto con personal de la fuerza policial de Cafayate, quienes pudieron constatar su identidad.

Tras más de una semana de incertidumbre, su aparición pone fin a una intensa búsqueda que había activado una alerta policial a nivel nacional.

El fin de una búsqueda nacional

Según la información inicial, Emiliano Evans cursaba estudios universitarios y se encontraba en Bariloche para una actividad curricular. Debía regresar al albergue donde se hospedaba el 7 de octubre y, al no hacerlo, se radicó la denuncia en la Sub comisaría 80 de Bariloche, lo que desencadenó el protocolo de búsqueda del MPF.

Su hallazgo en una provincia tan distante como Salta finaliza las tareas de rastrillaje y las investigaciones que desplegaba la Policía provincial y el MPF en la zona andina.

Las autoridades agradecieron a los medios de comunicación y a la comunidad por el aporte de información que resultó fundamental para dar con su paradero.