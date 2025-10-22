Alison Calfunao regresa a Neuquén: «Nos volvemos los cuatro, juntos de la mano y caminando»

«Nos volvemos los cuatro, juntos de la mano y caminando», escribió Alison Calfunao al contar que este viernes volverá a Neuquén junto a su familia. La publicación, llena de emoción, marca el cierre de una etapa difícil y el comienzo de otra, después de su recuperación en Buenos Aires.

El arribo está previsto para este viernes a las 17 en el aeropuerto de Neuquén, donde serán recibidos por familiares y amigos. Más tarde, los vecinos del barrio Unión de Mayo también le darán la bienvenida en la plaza del sector, según informó su abogado Mariano Mansilla.

Alison, quien denunció un caso de mala praxis médica en Neuquén, se encuentra en plena etapa de rehabilitación luego de recibir la prótesis de su pierna. En diálogo con RÍO NEGRO RADIO, había contado que «la adaptación va muy bien» y que cada día avanza un poco más en su recuperación.

Durante su estadía en Buenos Aires, Alison estuvo acompañada por su familia y recibió la asistencia de una trabajadora social que la acompaña en este proceso.

El posteo de Alison: «Con muchas más ganas de vivir»

En un posteo, Alison compartió un mensaje cargado de agradecimiento: «Queríamos contarles la hermosa noticia de que esta familia se vuelve a Neuquén. El viernes a las 17 hs arribamos», escribió.

«Gracias a todos por transitar este camino con nosotros, por sus palabras alentadoras, sus oraciones y todo el amor que nos brindaron. Empieza otra etapa, distinta, pero con muchas más ganas de vivir y seguir proyectando nuestros sueños. ¡Gracias de todo corazón!», expresó.

Qué pasó con Alison Calfunao, la mujer de Neuquén trasplantada del corazón

Alison Calfunao ingresó el lunes 9 de junio al quirófano para realizarse una cirugía rutinaria. La mujer oriunda de Neuquén había ingresado a la clínica San Lucas para realizarse una ligadura de trompas, un procedimiento quirúrgico habitual, que no suele presentar complicaciones graves.

Pero la intervención se complicó y sufrió dos paros cardíacos. Pasó a la clínica San Agustín, a la clínica Pasteur y, como su situación empeoraba, la trasladaron al hospital Italiano en Buenos Aires.

«Lo que debía ser un día de cuidado para mi salud terminó en una pesadilla: sufrí dentro de ese quirófano dos paros cardíacos en el cual después de eso fui atendida en otra clínica ya que ese lugar horrible no cuenta con terapia intensiva, estuve conectada, mi corazón dejó de latir y de darme vida a raíz de eso me agarró una trombosis en la que perdí mi pierna derecha un 15/06«, relató Calfunao en un posteo en sus redes sociales.

Y agregó: «Dos días después tuve que recibir un trasplante de corazón para poder seguir viviendo que gracias a Dios y a ese Ángel que me lo donó hoy estoy viva«.

Este viernes, su regreso marcará un nuevo capítulo en una historia de lucha, fortaleza y esperanza que conmovió a toda la comunidad neuquina.