En dos días, el helicóptero de Río Negro arrojó más de 460 mil litros sobre el incendio en Chubut

El helicóptero pesado de la provincia de Río Negro cumplió una intervención estratégica en el operativo de combate contra el incendio forestal que afecta la zona de Villa Rivadavia y Cholila, en la provincia de Chubut, optimizando el ataque aéreo en un menor período de tiempo.

Según el reporte oficial, entre el jueves 22 y el viernes 23 de enero, la aeronave lanzó 464.000 litros de agua sobre los frentes activos del fuego, un volumen que, por su capacidad de descarga, permitió multiplicar el impacto del ataque aéreo en un período reducido de tiempo.

Se realizaron 117 descargas, con una capacidad de 4.000 litros por disparo, y acumuló casi 20 horas de vuelo efectivo en uno de los sectores más comprometidos del incendio.

La magnitud de esta intervención se destaca al compararla con los medios aéreos forestales que operan habitualmente en la región. Los helicópteros estándar utilizados en incendios cuentan, en su mayoría, con baldes de aproximadamente 1.000 litros, con una descarga efectiva promedio cercana a los 900 litros por vuelo.

Bajo ese esquema, para alcanzar el volumen descargado por el helicóptero de Río Negro en solo dos jornadas, hubieran sido necesarias alrededor de 515 descargas de aeronaves convencionales.

En términos operativos, explicaron que cada descarga del helicóptero rionegrino equivale a más de cuatro disparos de un helicóptero tradicional, aun operando a la misma distancia del espejo de agua y bajo iguales condiciones. Mientras una aeronave estándar puede descargar cerca de 9.000 litros en diez ciclos, el helicóptero de Río Negro alcanza aproximadamente 40.000 litros en el mismo lapso.

Este diferencial de capacidad permite concentrar el ataque sobre los puntos críticos del incendio, reducir los tiempos necesarios para enfriar los frentes activos y mejorar las condiciones de seguridad para las brigadas que trabajan en tierra. En este contexto, la participación del helicóptero de Río Negro se consolidó como uno de los principales aportes al operativo interprovincial desplegado para combatir los incendios en Chubut.





