La estación biológica de Puerto Blest, en el corazón del Parque Nacional Nahuel Huapi, volverá a abrir sus puertas en los próximos días, después de meses de mejoras, reparaciones y arreglos.

El edificio de 110 metros cuadrados fue inaugurado en 2006, a partir de un convenio entre Parques Nacionales y la Universidad Nacional del Comahue para que los investigadores puedan realizar estudios en ese rincón tan particular: una reserva natural altamente protegida de 700.000 hectáreas.

Solo entre 2016 y 2019, alrededor de 435 investigadores pasaron por la estación. Incluso la estación recibió a científicos especializados en Ecología de Campo, del Colorado College, Estados Unidos, que realizaron un curso.

“Cada estudio debe ser autorizado por Parques y los investigadores pueden pernoctar en la estación donde tienen un laboratorio en el que pueden procesar las muestras”, especificó Mónica Palacios, vicedecana del CRUB que, durante 10 años, se desempeñó como secretaria de Ciencia y Técnica.

La estación biológica en Puerto Blest. Foto: gentileza

En 2016, la empresa Turisur se incorporó al acuerdo, a través de descuentos para los traslados. “La universidad, por ejemplo, tiene 100 cupos anuales para que los estudiantes puedan desarrollar sus prácticas. También se ofrecen descuentos a investigadores de otros lugares”, señaló.

Gloria Fernández Cánepa, del Área de Biología de Conservación del parque nacional Nahuel Huapi, explicó que la Estación Biológica del Bosque Lluvioso Templado fue sometida a diversos arreglos. “Como todo edificio va teniendo su desgaste. En esta oportunidad, habían ingresado roedores y por eso, junto a la UNCo estamos trabajando para dejarla segura”, indicó la bióloga a cargo de la estación.

La estación biológica en Puerto Blest. Foto: gentileza

Los arreglos incluyeron el revestimiento con chapas para impedir el ingreso de roedores y se cambió un termotanque viejo. La universidad se encargó de la compra de materiales y desde el parque Nahuel Huapi, se hicieron cargo de la mano de obra y la logística.

Pernocte y laboratorio

La estación biológica tiene dos pisos y está equipada con una cocina, un baño y tres habitaciones, con capacidad para el pernocte de 13 personas. De esta forma, se puede recorrer la zona, hacer muestreos y procesarlos en el laboratorio ubicado en el mismo edificio.

“La estación está localizada en Puerto Blest, un lugar de valor especial para el parque porque representa el bosque de coihues con inserción de especies de la selva valdiviana, como el alerce, el ciprés de las Guaitecas y muchas enredaderas, entre otros. Es un ambiente especial de alta diversidad”, detalló Fernández Cánepa y agregó que allí habitan especies de valor especial como el huillín, el pudú, el pato de los torrentes, la ranita de Darwin y el abejorro nativo, entre otras.

Puerto Blest, en el corazón del Nahuel Huapi. Foto: gentileza

Por eso, lo definió como “un lugar estratégico para realizar investigación de las especies. Nos interesa promover la investigación científica en este lugar”. En este momento, se desarrollan investigaciones sobre el mangangá y otros polinizadores, monitoreos del huillín, de anfibios de valor especial y otros proyectos de control de especies exóticas. Mencionó que también se dictan cursos y hay visitas de varias cátedras: “No solo se hace investigación sino actividades vinculadas a la docencia”.

“Ese lugar con selva valdiviana es donde más llueve en el parque. Por eso, lo convierte en un ambiente diverso donde se pueden ver especies que en otros lugares no se ven, como el alerce, mañiú macho y mañiú hembra, entre otros”, dijo Fernández Cánepa.

Puerto Blest, en el corazón del Nahuel Huapi. Foto: gentileza

Durante la pandemia, la estación biológica no se usó. Tras su reapertura, este año detectaron la presencia de roedores y se decidió cerrarla para hacer refacciones por una cuestión de seguridad. En poco tiempo más, volverá a ponerse en marcha.

El Centro Regional Universitario Bariloche, dependiente de la Universidad Nacional del Comahue, ofrece la Licenciatura en Ciencias Biológicas y el posgrado en Biología. En la estación biológica, los estudiantes pueden abordar líneas de Ecología y Ambiente. “Es un lugar particular por la gran riqueza y diversidad de especies autóctonas tanto de flora como de fauna. Tiene un clima especial: llueve mucho más de lo que llueve en otro lugar. El ambiente está sumamente preservado por Parques, por eso solo se puede visitar con permisos, no se puede acampar”, advirtió Palacios.

Tiempo atrás, señaló, se detectaron especies exóticas invasoras, como la hiedra. Al informar sobre la situación a Parques, desde la institución indicaron que también lo habían registrado. Así, se inició un trabajo de remediación a través de voluntarios de la universidad que extraen la hiedra y emprenden un tratamiento para que la planta se muera.

Puerto Blest, en el corazón del Nahuel Huapi. Foto: gentileza

El inicio

-Parques Nacionales cedió en comodato un edificio pre-existente en Puerto Blest al CRUB para la creación de un área de investigación y educación.

-La Universidad, por su parte, acordó proveer los recursos humanos y buscó fondos para su reconstrucción y equipamiento.

-El 9 de mayo de 2006, luego de más de 10 años de trabajo colaborativo entre numerosos investigadores, docentes, estudiantes y personal de Parques Nacionales, se inauguró la Estación Biológica Puerto Blest.

Un área única

Los investigadores definen a la Patagonia Norte como “una región única con impresionantes contrastes ecológicos”. “Los Andes forman una efectiva barrera geográfica para las grandes masas de aire provenientes del Océano Pacífico al Oeste, creando uno de los gradientes de lluvia mas abruptos del mundo”, advierten.

En solo 80 kilómetros, la precipitación promedio anual decrece desde aproximadamente unos 3000 milímetros a menos de 500 milímetros, “creando una sucesión espacial de ecosistemas que van desde la selva Valdiviana a la estepa patagónica”.

“Patagonia Norte, y particularmente Puerto Blest, es uno de los sitios con menos contaminación en el mundo. Los lagos glaciares que rodean Puerto Blest comprenden algunos de los cuerpos de agua más oligotróficos, con baja productividad primaria y como resultado de bajo contenido de nutrientes, del mundo”, valoraron. Por eso, el área es una de las pocas a nivel global para realizar estudios de control atmosférico y contaminación ambiental.