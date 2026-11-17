Después de suspenderse durante tres fechas y con el papa León XIV ya fuera de Latinoamérica, la Mesa Política liderada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, retoma sus actividades. La principal novedad del encuentro es que, tras varios días de especulaciones, desmarques públicos y cruces internos, la senadora libertaria Patricia Bullrich confirmó finalmente su asistencia.

La cumbre comenzará este martes a las 11:00 en la Casa Rosada. Allí, el órgano encargado de delinear la gestión y la agenda legislativa del Gobierno buscará ordenar su estrategia parlamentaria, con la reforma electoral en el centro de la escena.

La reforma electoral, el tema principal de la Mesa Política

El proyecto, que apunta a suspender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) al menos para 2027, despertó distintas miradas tanto en el oficialismo como entre los aliados.

El exdiputado Gerardo Milman, estrecho colaborador de Bullrich, cuestionó públicamente la incorporación de las listas colectoras en el dictamen que se debatirá este 17 de noviembre en la comisión de Asuntos Constitucionales. En concreto, advirtió que ese esquema podría resultar inconstitucional para la categoría de senadores nacionales, al alterar el sistema de representación de mayoría y primera minoría.

Si bien desde el entorno de la jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA) aclararon que se trató de una postura personal de Milman, el planteo generó malestar en Balcarce 50, donde el lunes por la tarde habían habilitado ese mecanismo dentro del articulado. El objetivo del Ejecutivo es garantizar los votos para llevar la iniciativa al recinto cuanto antes, tras haber resignado su espíritu original: en lugar de la eliminación definitiva de las primarias, optaron por avanzar hacia una suspensión. Sin embargo, este giro táctico todavía no asegura el acompañamiento pleno de socios como el PRO en la Cámara alta.

Más allá de las fricciones con los hermanos Javier y Karina Milei, en el oficialismo descartan una ruptura con Bullrich, a quien consideran una pieza clave para articular mayorías en el Congreso. A su vez, cerca de la legisladora -si bien alimentan las distancias y los gestos de autonomía frente al Presidente- reconocen que no existe margen para construir por fuera de LLA.

De acuerdo con la hoja de ruta oficial, la Cámara de Diputados celebrará una sesión especial este miércoles para intentar sancionar la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional (conocida como ley Malvinas) y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, postergando el debate por el Presupuesto para la próxima semana. Con los plazos al límite -el 30 de noviembre vence el período ordinario-, en la Casa Rosada ya anticipan una convocatoria a sesiones extraordinarias para saldar los proyectos pendientes.