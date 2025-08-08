En el Día del Gato, qué se le puede regalar a los más tiernos de la casa

Los gatos son tan especiales que tiene un día dedicado a ellos, hoy 8 de agosto se celebra el Día del Gato, una efeméride internacional y que millones de personas en el mundo celebran. «Este día dedicado a los felinos se celebra desde 2002, gracias a la iniciativa del Fondo Internacional para el Bienestar Animal”, una ONG que actúa en más de 40 países.

Los juguetes clásicos, como ratones de peluche, plumas o pelotas con cascabeles, siguen siendo los más populares, pero ahora el mercado también ofrece opciones más sofisticadas.

Entre estas opciones se destacan los árboles para gatos, rascadores con distintos niveles, mantas suaves, túneles, cuevas y estantes flotantes.

Además, muchos eligen alimentos húmedos de alta calidad, golosinas especiales, fuentes de agua o incluso elementos de higiene como peines y bandejas nuevas.

Por qué es el Día del Gato este 8 de agosto

En 2020, la custodia del Día Internacional del Gato pasó a manos de International Cat Care, una organización sin fines de lucro del Reino Unido. Creada en 1958, trabaja desde hace décadas para mejorar la salud y la calidad de vida de los gatos domésticos en todo el mundo.

La elección del 8 de agosto coincide con la época de mayor fertilidad de estos animales en el hemisferio norte.

En este contexto, la semana del gato se convierte en una oportunidad para reflexionar sobre el vínculo con los animales domésticos y también para agasajarlos. Algunos de los regalos que más eligen los cuidadores son juguetes, collares, camas, túneles o fuentes de agua, además de comida húmeda o snacks especiales.