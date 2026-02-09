En enero se labraron 1.592 infracciones de tránsito en San Antonio, Las Grutas y San Antonio Este

Un total de 1.592 infracciones de tránsito se labraron durante enero en San Antonio Oeste, Las Grutas y San Antonio Este, de acuerdo al informe difundido por la Jefatura de Tránsito y Transporte del Municipio de San Antonio.

El dato más contundente es que el mal estacionamiento concentró la enorme mayoría de las actas: fueron 1.270, casi el 80 % del total registrado durante el mes. Muy por detrás aparecen otras faltas vinculadas a conductas de riesgo al volante, como el uso del celular mientras se conduce, circular sin casco, no contar con licencia, transitar en contramano o en doble fila, invadir zonas peatonales e incluso trasladar personas en la caja de los vehículos.

También se labraron actas por falta de documentación obligatoria, en un contexto de controles que se intensificaron durante la temporada de verano, cuando la circulación vehicular crece de manera notable por la llegada de visitantes.

Alcoholemias positivas

Los controles de alcoholemia también arrojaron números preocupantes, especialmente en plena temporada alta.

Las Grutas: 182 casos positivos

182 casos positivos San Antonio Oeste: 5 casos positivos

Los operativos se llevaron adelante de manera coordinada con distintos organismos. En Las Grutas participaron la Comisaría 29, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y los inspectores municipales; en San Antonio Oeste trabajaron junto a la Agencia Nacional de Seguridad Vial y el cuerpo de inspectores; mientras que en la zona portuaria se contó con el acompañamiento del Cuerpo de Seguridad Vial de Camineros.

Desde el Municipio señalaron que estos controles forman parte de un trabajo sostenido para fortalecer la seguridad vial, promover una conducción responsable y resguardar la integridad tanto de vecinos como de turistas.