El verano en Las Grutas tendrá carnaval con espectáculos y propuestas gastronómicas frente al mar

Las Grutas se prepara para tres noches de carnaval frente al mar. Foto: Marcelo Ochoa.

Con el mar como escenario natural y en plena temporada de verano, Las Grutas celebrará el carnaval durante tres noches en la Tercera Bajada con una propuesta gratuita que incluye shows en vivo y paseo gastronómico.

La delegada municipal, Patricia Galdames, confirmó a Diario RÍO NEGRO que el evento comenzará cada jornada a partir de las 20 y contará con entrada libre y gratuita. «Va a haber un paseo gastronómico frente al mar y muchos shows y agrupaciones en vivo», señaló Galdames.

Además del escenario principal, el público podrá recorrer un sector especialmente preparado con propuestas gastronómicas de distintos rubros, cerveceros artesanales y puestos de emprendedores y artesanos locales.

Vecinos y turistas disfrutarán de tres noches de música, comparsas y propuestas gratuitas en Las Grutas. Foto: Marcelo Ochoa

Sábado 14: música variada para abrir el carnaval

La primera noche tendrá una grilla diversa pensada para todos los gustos, combinando ritmos populares y bandas en vivo.

Escenario principal

20:30 — DJ Charly Moron DJ.

21 — Dúo De Pura Zurda.

22 — Chamameceros del Sur.

23 — La Hoja.

00:00 — De La Calle.

Domingo 15: protagonismo local y cierre con fiesta retro

La segunda jornada estará marcada por la presencia de artistas locales y el clima festivo que caracteriza al carnaval.

«El domingo 15 va a estar artistas locales, la fiesta Retro Maniacos y cierra Los Dragones», adelantó la delegada.

Escenario principal

20:30 — DJ Charly Moron DJ.

21:20 — Comparsa Ashle.

22 — Alta Dosis.

23 — Retro Maniacos.

01 — Los Dragones.

Las Grutas se prepara para varios días especiales. Foto: Marcelo Ochoa.

Lunes 16: DJ, rock en vivo y baile popular

La última noche combinará sets de DJ, bandas de rock y un cierre a puro baile popular para despedir el carnaval.

Escenario principal

20:30 — DJ Charly Moron DJ.

21 — Pez Diablo.

22 — Pulso Sur.

23 — Sandoband.

00:00 — Sensura.

Paseo gastronómico y feria de artesanos

Durante las tres jornadas, el público podrá disfrutar de:

Paseo gastronómico frente al mar con distintos rubros de comida.

Cerveceros artesanales.

Feria de artesanos y emprendedores locales.

«Todo es libre y gratuito y va a haber un paseo también de artesanos locales, más todo lo que es el paseo gastronómico», remarcó Galdames.

Bandas en vivo, DJs y artistas locales formarán parte de la grilla del carnaval en la Tercera Bajada. Foto: Marcelo Ochoa

Con el acompañamiento del Municipio de San Antonio, Emprotur y el Gobierno de Río Negro, Las Grutas se prepara para vivir tres noches donde la música, el mar y el carnaval se combinan para ofrecer una de las propuestas más convocantes del verano.