El verano en Las Grutas tendrá carnaval con espectáculos y propuestas gastronómicas frente al mar
Durante tres noches, vecinos y turistas podrán disfrutar de música en vivo, artistas locales y propuestas gastronómicas.
Con el mar como escenario natural y en plena temporada de verano, Las Grutas celebrará el carnaval durante tres noches en la Tercera Bajada con una propuesta gratuita que incluye shows en vivo y paseo gastronómico.
La delegada municipal, Patricia Galdames, confirmó a Diario RÍO NEGRO que el evento comenzará cada jornada a partir de las 20 y contará con entrada libre y gratuita. «Va a haber un paseo gastronómico frente al mar y muchos shows y agrupaciones en vivo», señaló Galdames.
Además del escenario principal, el público podrá recorrer un sector especialmente preparado con propuestas gastronómicas de distintos rubros, cerveceros artesanales y puestos de emprendedores y artesanos locales.
Sábado 14: música variada para abrir el carnaval
La primera noche tendrá una grilla diversa pensada para todos los gustos, combinando ritmos populares y bandas en vivo.
Escenario principal
- 20:30 — DJ Charly Moron DJ.
- 21 — Dúo De Pura Zurda.
- 22 — Chamameceros del Sur.
- 23 — La Hoja.
- 00:00 — De La Calle.
Domingo 15: protagonismo local y cierre con fiesta retro
La segunda jornada estará marcada por la presencia de artistas locales y el clima festivo que caracteriza al carnaval.
«El domingo 15 va a estar artistas locales, la fiesta Retro Maniacos y cierra Los Dragones», adelantó la delegada.
Escenario principal
- 20:30 — DJ Charly Moron DJ.
- 21:20 — Comparsa Ashle.
- 22 — Alta Dosis.
- 23 — Retro Maniacos.
- 01 — Los Dragones.
Lunes 16: DJ, rock en vivo y baile popular
La última noche combinará sets de DJ, bandas de rock y un cierre a puro baile popular para despedir el carnaval.
Escenario principal
- 20:30 — DJ Charly Moron DJ.
- 21 — Pez Diablo.
- 22 — Pulso Sur.
- 23 — Sandoband.
- 00:00 — Sensura.
Paseo gastronómico y feria de artesanos
Durante las tres jornadas, el público podrá disfrutar de:
- Paseo gastronómico frente al mar con distintos rubros de comida.
- Cerveceros artesanales.
- Feria de artesanos y emprendedores locales.
«Todo es libre y gratuito y va a haber un paseo también de artesanos locales, más todo lo que es el paseo gastronómico», remarcó Galdames.
Con el acompañamiento del Municipio de San Antonio, Emprotur y el Gobierno de Río Negro, Las Grutas se prepara para vivir tres noches donde la música, el mar y el carnaval se combinan para ofrecer una de las propuestas más convocantes del verano.
