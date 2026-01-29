En fotos, así avanza el asfalto en la Ruta 11, un camino mágico entre araucarias y lagos que une Moquehue con Villa Pehuenia

La Ruta 11, que une Moquehue con Villa Pehuenia, ya cuenta con un 6% de avance en la obra de asfalto. El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, sostuvo que los trabajos forman parte de una planificación estratégica destinada a potenciar el perfil turístico de la zona y mejorar el día a día de los habitantes de la región. Se trata de un camino con vistas a lagos y araucarias.

«Considerábamos que Moquehue estaba retrasada respecto a la infraestructura que tenía Villa Pehuenia, por eso estamos haciendo la ruta 11; una obra que no prometimos pero que estamos ejecutando», dijo el mandatario.

13 kilómetros de asfalto en la Ruta 11, en Moquehue, con vistas de araucarias

Respecto de los trabajos que se están ejecutando, el ministerio de Infraestructura informó que se asfaltarán 13 kilómetros de ruta, donde se incluyen el movimiento de suelos con preparación de base de asiento, terraplén y subrasante. Se suman la ejecución de alcantarillas para el drenaje de la traza.

Foto: Neuquén Informa.

“Cuántos años recorrimos esos caminos llenos de piedra y serrucho destruyendo vehículos; ahora quienes opten por Moquehue irán por la ruta 11 y también llegaremos a Aluminé por pavimento”, subrayó el gobernador.

El mandatario advirtió también que la obra es fundamental para las nuevas generaciones y señaló que “seguramente los chicos de la localidad eligieron vivir del turismo, y el turismo se planifica con años; no hay desarrollo mágico de la noche a la mañana, por eso es importante nuestro programa de rutas”.

Aparte de la Ruta 11, otros caminos para conectar con asfalto

Agregó que el plan de infraestructura vial de la gestión abarca puntos estratégicos y pasos fronterizos para integrar la provincia: «Nuestros sueños nacen en Varvarco para llegar a Las Ovejas, Los Miches y Guañacos, y tener la posibilidad de llegar desde Loncopué hasta El Huecú y El Cholar por pavimento», concluyó.