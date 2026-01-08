En fotos | Así es el fuego descontrolado en la Patagonia: postales de los incendios en Chubut y Santa Cruz
La temporada de incendios avanza con focos en los parques nacionales y zonas rurales de Chubut y Santa Cruz. Brigadistas, helicópteros y fuerzas de seguridad trabajan contrarreloj, mientras Parques Nacionales difundió un nuevo parte oficial sobre la situación del fuego en la región andina.
La Patagonia volvió a quedar en alerta por los incendios forestales que se reactivaron con fuerza en el inicio de la semana. Las llamas avanzan en áreas protegidas de Chubut y Santa Cruz, lo que obligó a desplegar recursos de varias provincias y a reforzar los protocolos de prevención en plena temporada de verano.
Chubut en alerta máxima por los incendios forestales
En Chubut se registran los focos más complejos, con incendios activos en Los Alerces y en la zona de Puerto Patriada, en El Hoyo.
Según el parte difundido por Parques Nacionales, el fuego se mantiene entre Lago Verde y Lago Rivadavia, con un amplio operativo interjurisdiccional.
En el parque nacional Los Alerces trabajan 66 personas pertenecientes a los parques Los Alerces, Lago Puelo, Nahuel Huapi y Lanín.
Otro de los focos activos se ubica en Puerto Patriada, donde ya se vieron afectadas más de 2000 hectáreas. En el lugar intervienen organismos provinciales y municipales, además de fuerzas federales, aunque no hay medios aéreos aún operando “por falta de visibilidad”.
Santa Cruz combate el fuego en Los Glaciares mientras espera mejoras climáticas
En Santa Cruz, el incendio activo se localiza en el parque nacional Los Glaciares, en la zona del cerro Huemul. Allí trabajan 60 personas, con apoyo de un helicóptero UH Bell del Ejército, personal de DLIFE y brigadistas de Santa Cruz y Tierra del Fuego.
Mientras continúan las tareas, la lluvia registrada en El Chaltén llevó algo de alivio a la zona. El Servicio Meteorológico Nacional anticipó que las lluvias aisladas podrían mantenerse durante la tarde, en un contexto donde cada mejora climática resulta clave para el combate del fuego.
Río Negro no presenta focos activos, aunque el Splif advirtió que persisten condiciones meteorológicas que elevan el riesgo de incendios. En Bariloche el índice de peligrosidad es muy alto, mientras que en El Bolsón y General Conesa es extremo, y en Luis Beltrán se mantiene alto.
En paralelo, brigadistas de Río Negro y Neuquén se sumaron al combate de los incendios en la Patagonia, en una temporada que vuelve a exigir un despliegue sostenido de recursos humanos y logísticos para contener el avance de las llamas.
