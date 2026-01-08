En fotos | Así es el fuego descontrolado en la Patagonia: postales de los incendios en Chubut y Santa Cruz

La Patagonia volvió a quedar en alerta por los incendios forestales que se reactivaron con fuerza en el inicio de la semana. Las llamas avanzan en áreas protegidas de Chubut y Santa Cruz, lo que obligó a desplegar recursos de varias provincias y a reforzar los protocolos de prevención en plena temporada de verano.

Chubut en alerta máxima por los incendios forestales

En Chubut se registran los focos más complejos, con incendios activos en Los Alerces y en la zona de Puerto Patriada, en El Hoyo.

Los destrozos en Epuyén. Foto: Clarín.

Según el parte difundido por Parques Nacionales, el fuego se mantiene entre Lago Verde y Lago Rivadavia, con un amplio operativo interjurisdiccional.

Brigadistas de distintos parques nacionales trabajan en zonas de difícil acceso para contener el avance de las llamas. Foto: Clarín.

En el parque nacional Los Alerces trabajan 66 personas pertenecientes a los parques Los Alerces, Lago Puelo, Nahuel Huapi y Lanín.

Otro de los focos activos se ubica en Puerto Patriada, donde ya se vieron afectadas más de 2000 hectáreas. En el lugar intervienen organismos provinciales y municipales, además de fuerzas federales, aunque no hay medios aéreos aún operando “por falta de visibilidad”.

El avance del fuego en Chubut y Santa Cruz mantiene en vilo a la región patagónica. Foto: Clarín.

Santa Cruz combate el fuego en Los Glaciares mientras espera mejoras climáticas

En Santa Cruz, el incendio activo se localiza en el parque nacional Los Glaciares, en la zona del cerro Huemul. Allí trabajan 60 personas, con apoyo de un helicóptero UH Bell del Ejército, personal de DLIFE y brigadistas de Santa Cruz y Tierra del Fuego.

Brigadistas de varias provincias trabajan en condiciones complejas, según el informe oficial. Foto: Gobierno de Santa Cruz.

Mientras continúan las tareas, la lluvia registrada en El Chaltén llevó algo de alivio a la zona. El Servicio Meteorológico Nacional anticipó que las lluvias aisladas podrían mantenerse durante la tarde, en un contexto donde cada mejora climática resulta clave para el combate del fuego.

Parques Nacionales difundió el parte oficial mientras continúan las tareas en plena temporada estival. Foto: Gobierno de la provincia de Santa Cruz.

Río Negro no presenta focos activos, aunque el Splif advirtió que persisten condiciones meteorológicas que elevan el riesgo de incendios. En Bariloche el índice de peligrosidad es muy alto, mientras que en El Bolsón y General Conesa es extremo, y en Luis Beltrán se mantiene alto.

Foto: Gobierno de la provincia de Santa Cruz.

En paralelo, brigadistas de Río Negro y Neuquén se sumaron al combate de los incendios en la Patagonia, en una temporada que vuelve a exigir un despliegue sostenido de recursos humanos y logísticos para contener el avance de las llamas.