En fotos | Así es este amor: un millón de ricoteros despidieron al Indio Solari en Villa Domínico este domingo

“Realmente no hay palabras para explicar esta fidelidad», dijo Carlos Alberto Solari ante 150 mil ricoteros que lo fueron a ver a Mendoza en el año 2013. Este domingo 7 de junio, su público fue hasta Villa Domínico para darle un último adiós en una movilización que, proyectan, alcanzará el millón de personas. Por la cantidad de gente, aún no está confirmado a qué hora va a terminar el velorio.

Foto: Enrique García Medina.

Los datos sobre la concurrencia fueron aportados por la organización a través altoparlante en el lugar. En principio, estiman que unas 15 mil personas por hora pasaron a despedirse del ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota en el Microestadio Gatíca en Avellaneda.

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Si bien estaba previsto que el evento inicie a las 11, se adelantó una hora por la gran concurrencia de público.

En redes sociales, distintos usuarios llegaron a reportar que la fila para ingresar se extendió por 70 cuadras: es decir, unos ocho kilómetros de puros seguidores del Indio hasta el Puente Pueyrredón, en el límite del partido bonaerense con la Ciudad de Buenos Aires.

Foto: Enrique García Medina.

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«Hay una parte mía que cree que hay mucha más dignidad en el olvido”, fue uno de los fragmentos de su libro de memorias que más se replicó en estos días en el ámbito ricotero. El cantante solía expresar su deseo de una partida más austera, de irse callado, y que la muerte lo encuentre vivo.

Sin embargo, las misas ricoteras no pasan desapercibidas, pero esta vez tampoco lo fue el dolor, la desolación y la emoción durante toda la jornada.

Foto: Enrique García Medina.

Desde la familia del artista ya aclararon que el velorio no tiene horario de culminación para lograr que todos logren pasar por el féretro del cantante.

Incluso, desde la seguridad que se encuentra en el predio, pidieron que, en lo posible, los seguidores no dejen más objetos porque «no hay prácticamente más lugar«, en el sitio donde descansan los restos del artista fallecido el pasado viernes a los 77 años.

Foto: Enrique García Medina.

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«La fila avanza. La gente llega a verlo. Aplaude, llora, le habla, le canta, le tira flores, camisetas, banderas. La despedida del Indio es una rara mezcla de desgarro y agradecimiento eterno», indicó la familia de Solari en sus redes sociales.

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En este sentido, solicitaron seguir con la despedida de la forma en la que se está llevando a cabo en memoria del artista. «En familia, en paz, hermanados por la belleza que coló en nuestras vidas», detallaron.

Foto: Enrique García Medina.

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«Hay lugar para todos y todas los que quieran darle forma a su adiós. Graciosos y valientes». concluyeron.

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La despedida del Indio Solari podría extenderse otro día

Dado a que la despedida del líder de Los Redondos contabiliza miles y miles de personas por hora, se rumorea que el evento se extendería otro día, por la enorme cantidad de gente que aguarda para ingresar a la capilla ardiente.

Desde las primeras horas de la mañana la concurrencia a la zona fue incesante y, hasta la tarde noche, se mantienen filas de varias cuadras para pasar cerca del féretro del cantante.

Foto: Enrique García Medina.

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La muerte de Solari generó que numerosas asociaciones civiles, educativas, instituciones deportivas, entes estatales, y referentes de cultura de todo tipo hagan referencia a su partida durante este fin de semana.

Foto: Enrique García Medina.

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La muerte del fundador de la banda de rock nacional más imponente se comunicó el viernes 5 de junio, alrededor de las 9 de la mañana de este 5 de junio, luego de que fuera encontrado en la piscina de su casa de Parque Leloir, en Ituzaingó, sin signos vitales. Los resultados de la autopsia revelaron que la causa de su deceso fue producto de un accidente cerebrovascular (ACV).

Foto: Enrique García Medina.

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En las redes, uno de los que más conmocionó a las masas fue el posteo que le dedicó Skay Bellinson, ex guitarrista de Los Redondos, con quien el Indio se distanció después de la separación de la banda.

«Te llevo en cada recuerdo, en cada canción de ayer. Con un inmenso dolor. Buen viaje mi querido amigo, hasta siempre», definió con profundo pesar.

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