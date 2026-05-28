Marcha de antorchas de Unter: mirá el cronograma en cada ciudad

Unter vuelve a las calles con acciones en las distintas seccionales. Foto: Marcelo Ochoa.

La Unter realizará este viernes marchas de antorchas en diecisiete localidades de la provincia por lo que consideran «falta de respuestas» por parte del Gobierno Provincial frente a sus reclamos salariales. Se espera la participación de otras entidades sindicales.

La iniciativa forma parte de las decisiones tomadas en el Congreso gremial realizado la pasada semana en Viedma, que declaró «insuficiente» la última propuesta oficial y resolvió acciones de «visibilidad» en cada seccional porque no alcanzó la mayoría necesaria para reanudar las medidas de fuerza.

La última posición oficial se conoció este miércoles en Bariloche, donde el gobernador Alberto Weretilneck advirtió que si el sindicato docente resuelve hacer medidas de fuerza, el Gobierno rionegrino no pagará el aumento ofrecido en la propuesta que presentaron en la última paritaria con los representantes de los gremios estatales.

Marcha de antorchas: ciudad por ciudad

Roca: desde las 18 en avenida Roca y Tucumán.

Viedma: a las 18:30 en plaza San Martín.

Cipolletti: a partir de las 18:30 en plaza San Martín.

Bariloche: desde las 18:30 en Onelli y Moreno.

Río Colorado: a las 19:30 en 9 de Julio y República Española.

Valle Medio: a las 19 en el ingreso por avenida Avellaneda.

Catriel: desde las 18:30 en la seccional gremial.

Valcheta: a partir de las 19 en el Parque de la Mujer.

Sierra Grande: a las 19 en plaza San Martín.

El Bolsón: desde las 18:30 en la plaza Pagano.

Jacobacci: a las 19:30 frente al Consejo Escolar.

San Antonio Oeste: a partir de las 11 frente a la seccional.

General Conesa: a partir de las 18:30 en plaza San Martín.

Almafuerte: a las 18:30 en plaza Libertad.

Allen: desde las 18:30 en la seccional.

Cinco Saltos: a las 18:30 en plaza San Martín.