En Neuquén se hicieron más de 1200 mamografías en un mes, un 88% más que el año pasado

La provincia del Neuquén cerró octubre con un dato alentador: se realizaron 88% más mamografías que el mismo mes del año pasado. El salto se dio gracias a una campaña de salud intensiva que buscó eliminar las barreras de acceso a un estudio clave para la detección temprana del cáncer de mama.

Durante todo el mes, hospitales de Villa La Angostura, Chos Malal, Zapala, Añelo, Cutral Co, Castro Rendón y Heller ofrecieron el estudio en horario extendido, de manera gratuita, sin necesidad de turno ni orden médica. En total, se efectuaron 1.017 mamografías en hospitales públicos y 245 en el mamógrafo móvil con el que se trabaja articuladamente en la provincia.

“Este aumento se explica, en parte, por la incorporación de nuevos equipos y la reparación de otros que el año pasado no estaban disponibles”, explicó la licenciada en enfermería y referente del departamento de prevención de neoplasias Marcia Godoy.

“Este año tuvimos el ingreso de dos mamógrafos nuevos: uno al Hospital Castro Rendón y otro al Hospital Heller. El del Castro Rendón, por ejemplo, el año pasado se había roto justo en octubre y eso nos limitó muchísimo”, señaló. «Además, el mamógrafo del Hospital Heller comenzó a funcionar en noviembre del año pasado, por lo que esta fue la primera campaña en la que operó durante todo el mes de octubre».

Además, se sumó el mamógrafo de Añelo, en la Región Sanitaria de Vaca Muerta, y el de Zapala, que fue trasladado temporalmente a otro hospital. “Abrimos este año con tres mamógrafos más en comparación al anterior, y eso nos permitió alcanzar estos resultados”, destacó Godoy.

Sin embargo, la infraestructura no fue el único factor. Las estrategias de promoción y prevención se reforzaron en la capital y en el interior de la provincia. “Durante todo octubre se hicieron actividades en radios locales y espacios comunitarios, haciendo hincapié en la importancia de la mamografía como método de detección temprana del cáncer de mama”, contó la profesional.

El mamógrafo móvil, que recorre distintas localidades y brinda atención a personas sin cobertura social, también fue parte del operativo. “Tenemos un convenio que permite atender a personas de entre 45 y 70 años sin obra social. Si bien el dispositivo está limitado a ese grupo, fue fundamental para ampliar el acceso”, señaló.

En Neuquén, los tumores son la principal causa de muerte y de años de vida potencialmente perdidos. Por eso, el Plan Provincial de Salud incluye una línea de cuidado específica para el abordaje del cáncer de mama, que abarca desde la reducción de factores de riesgo hasta el diagnóstico precoz.

Todas las personas con tejido mamario, independientemente del género, debería realizarse una mamografía o consultar al equipo de salud si detecta algo«, expuso Godoy. Además, aquellas personas sin antecedentes personales o familiares deben realizarse una mamografía cada dos años entre los 50 y 69 años. En el caso de personas con mayor riesgo o fuera de ese rango etario, se recomienda consultar al equipo de salud para definir la frecuencia de los estudios.

“Durante octubre no se pidió orden médica, lo que también facilitó mucho el acceso”, señaló la referente. “Y más allá de la campaña, lo importante es que las personas incorporen la idea de hacerse un control anual integral: no solo la mamografía, sino también estudios como el PAP, la sangre oculta en materia fecal para prevenir la aparición del cáncer de colon y un test de HPV para prevenir lo que es el cáncer de cérvix uterino que es una de las principales causas de muerte en la provincia».





