En Río Negro advirtieron la prohibición de la comercialización de una marca importada de golosinas

El Ministerio de Salud de Río Negro advirtió a la población frente a la comercialización de gomitas, caramelos y golosinas de origen importados, por parte de la (Anmat).

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) informó que los productos se encuentran en infracción por «carecer de registros sanitarios de establecimiento (RNE) y de producto (RNPA), resultando ser en consecuencia productos ilegales».

Detalló que esa prohibición de comercialización de los productos es para cualquier presentación, lote y fecha de vencimiento.

Los productos prohibidos por Anmat

-Gomitas de gelatina sabor a frutas, frutilla, uva, Tongue Gummies, marca: Candy Loka, hecho en China.

-Gomitas de gelatina sabor a frutas, frutilla, manzana, uva – Fruity Flavor, Student Kits, Styling Gummies – marca: Candy Loka, Hecho en: PRC. Importado por: Jose Luis Mamani Baltazar.

-Gomita blanda sabor frutilla, arándanos, sandía, mango y uva, Explosión, 3D Bursting Ball, marca: Toty, hecho en RPC. Importado por: Sabaneta S.R.L.

-Gomita blanda sabor frutilla, sandía, uva, mangos, marca: Toty, hecho en China,

-Mini gelatinas diferentes sabores a frutas, manzana, mango, fresa, uva, piña, marca: Assorted – Shanggao. Exporter: Shanggao Richwant Trading Co., LTD.

-Mini gelatina sabor fruta (mango, uva, frutilla, manzana y piña), Dra. Looka, marca: Assorted, Fabricante: Shanggao Richwant Trading Co., LTD.

-Barrita extruida rellena con crema y bañada con cobertura sabor a chocolate, Golazo, marca: Ambrosoli, Planta de Fabricación Los Olivos.

-Caramelo blando de diferentes sabores (manzana, fresa, naranja, uva y piña), marca: Jennk, Fabricado: RPCH, Importador: Leoncio Oscar Flores Rocha.

-Gomita blanda sabor frutilla, arándanos, sandía, mango y uva, Soft Fruit Candy, marca: Saam, Hecho en: RPC, Importado por: Leydy Zeballos Quinteros, R.S.

-Gomitas de gelatina sabor a frutas frutilla, manzana, uva – Egg Jelly, marca: Candy Loka, Net weight: 13G jelly + 1G popping candy, Made in China, Manufacturer: Guangdong Baisheng Foods Co., LTD. Importado por: Jose Luis Mamani Baltazar.

-Goma de mascar sabor frutilla, manzana, naranja, marca: Candy Loka, Hecho en China, Importado por: Jose Luis Mamani Baltazar.

-Caramelo duro sabores frutilla, naranja, uva, Huevo Saurus Sorpresa, marca: Candy Loka, Made in P.R.C., Importador: Jose Luis Mamani Baltazar.