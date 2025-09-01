En Roca el punto de calidad es la feria hortícola

Desde hace unos 13 años , en la ciudad funciona la Feria Hortícola. En un predio acondicionado para tal fin concentra a productores y vecinos que de lunes a sábados buscan calidad en cada compra. El espacio comenzó con 40 productores y el lugar era más un acopio de mercado que una feria. Actualmente solo 5 siguen trabajando y de los que se fueron, hoy son proveedores.

“El comienzo fue difícil. Desde la municipalidad nos habían dicho que ya se habían hecho otras ferias y habían fracasado. Igual insistimos y aquí estamos”, comentó Eulogio Paco, productor.



“De todas formas hubo mucha gente que no quería la venta de a kilo, querían al por mayor. Por eso se fueron yendo. Hoy seguimos mejorando y tratamos de que nuestros productos no bajen su calidad”, agregó Florencia Llanos, productora.

“Sí, es cierto que el trabajo es mucho. Le dedicamos un tiempo considerable a estar acá. El productor a la mañana cosecha y en la tarde sigue con el trabajo de chacra. En estos años han cambiado muchas cosas”, dijo Llanos.



En esta época de invierno el grueso de la mercadería se trae de Mendoza. “Nos ayudamos entre todos. La gente llega, da una vuelta por cada puesto y ahí decide dónde comprar. Si alguien no tiene algún producto, recorremos los puestos para ver qué otra persona lo tiene”, agregó Paco.

“La feria es elegida por su calidad, no se si tanto por los precios. Rotamos la mercadería siempre, para que cada cliente que llegue, encuentre lo mejor. Cuidamos mucho ese aspecto”, concluyó Llanos.