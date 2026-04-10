En vivo | El regreso de Artemis II: a qué hora y cómo ver el histórico amerizaje de la cápsula Orion en el Pacifico

Tras una travesía que rompió todos los récords de distancia, la misión Artemis II encara sus últimas horas en el espacio. Después de despegar el pasado 1 de abril, los cuatro astronautas regresan con una colección de hitos que cambian los libros de astronomía: superaron la distancia máxima alcanzada por el Apolo 13 en 1970 y fueron los primeros ojos humanos en ver la cara oculta de la Luna a plena luz del día.

La cápsula Orion no solo trae a la tripulación; trae datos clave para la futura base lunar y el salto hacia Marte. Incluso el presidente Donald Trump se comunicó con la nave para calificarlos como los «pioneros de la era moderna». Ahora, el foco está puesto en el Pacífico.