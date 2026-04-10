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En vivo | El regreso de Artemis II: a qué hora y cómo ver el histórico amerizaje de la cápsula Orion en el Pacifico
Tras 50 años, la humanidad vuelve de la Luna rompiendo récords de distancia. Seguí en directo el crítico reingreso de la cápsula Orion: a qué hora se convierte en «bola de fuego» y el operativo de rescate en el Pacífico.
Tras una travesía que rompió todos los récords de distancia, la misión Artemis II encara sus últimas horas en el espacio. Después de despegar el pasado 1 de abril, los cuatro astronautas regresan con una colección de hitos que cambian los libros de astronomía: superaron la distancia máxima alcanzada por el Apolo 13 en 1970 y fueron los primeros ojos humanos en ver la cara oculta de la Luna a plena luz del día.
La cápsula Orion no solo trae a la tripulación; trae datos clave para la futura base lunar y el salto hacia Marte. Incluso el presidente Donald Trump se comunicó con la nave para calificarlos como los «pioneros de la era moderna». Ahora, el foco está puesto en el Pacífico.
El regreso de los pioneros: 50 años después, la humanidad vuelve a casa
Los récords de una misión histórica
– Distancia récord: Llegaron a 406.772 kilómetros (252.756 millas) de la Tierra, superando por más de 6.400 km la marca histórica de 1970.
– Cara oculta iluminada: A diferencia de las misiones Apolo, que pasaron por el lado oscuro en sombras, ellos lo vieron a la luz del día, revelando detalles geológicos inéditos.
Durante el viaje de retorno, los astronautas presenciaron un eclipse solar desde una perspectiva que Glover describió como «irreal».
Cronograma del amerizaje (Hora Argentina)
– 20:53: Comienzo formal del reingreso a la atmósfera.
– 21:00: Fase de máximo calor (la «bola de fuego»).
– 21:07: Amerizaje (Splashdown) en el Océano Pacífico, frente a San Diego, California.
El buque de la marina USS John Murtha ya está en posición para recoger a los protagonistas.
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