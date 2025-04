Encontraron a la mujer argentina que había desaparecido en Cancún: estaba inmersa en la selva

Este viernes se terminó la búsqueda de María Belén Zerda, la argentina que había desaparecido en Cancún el pasado 6 de abril. Las autoridades del Estado de México la hallaron inmersa en la selva, cerca de una avenida concurrida de la ciudad.

El operativo para localizar a la mujer de 38 años empezó el pasado 10 de abril, en donde se activó el protocolo Alba.

Las autoridades mexicanas difundieron la imagen de la argentina y aseguraron que la misma no había sido víctima de un secuestro.

Asimismo, a través de datos que aportaron terceros, habían mencionado que Zerda padecía problemas de salud mental, lo cual fue desmentido por la familia.

“Es una chica que hace deporte desde los 7 años, no come frito, no fuma… Tiene 40 años y parece de 30. Es una piba sana de verdad. Tiene dolor de cabeza y no toma una pastilla», indicó su hermano Guillermo a Infobae.

Sin embargo, también añadió que “en el último tiempo ella también se dedicaba a hacer trabajos aislados de promociones y marketing en eventos deportivos y canchas. ‘Imagen’, le dicen. Ahí hubo algo que la asustó a Belén, vio algo“.

Cómo encontraron a la argentina desaparecida en una selva en Cancún

Desde la justicia mexicana informaron que la mujer fue visualizada en horas de la mañana mientras caminaba en una zona cercana a la avenida Luis Donaldo Colosio, una de las principales arterias del municipio de Benito Juárez.

Allí, la pudieron localizar en una zona verde con altos pastizales. La mujer vestía con una blusa de color negra sin mangas tipo top, un short de mezclilla color claro y crocs de color blanco con verde, las mismas prendas que figuraban en la denuncia.

“Estaba asustada porque la habían hostigado, amenazado. Se escondió en la selva dos semanas. No sé cómo hizo para sobrevivir”, dijo su hermano tras contactarse con ella a través de videollamada.

Además, acotó que su hermana «está bárbara, no está lastimada, nada. Solo tiene algunos raspones, pero bueno, de estar dos semanas en la selva. Por suerte está bien”.

Por el momento, se desconocen los detalles del trasfondo de su desaparición y la investigación dependerá de las declaraciones de Zerda, quien podría regresar este fin de semana al país.