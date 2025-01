Encontraron el cuerpo del joven de Chubut que era buscado en las aguas del río de la Plata

El cuerpo de Martín Núñez, un joven de 23 años oriundo de Chubut, que había desaparecido en el río de la Plata, fue encontrado este domingo. Según informaron fuentes oficiales, Núñez se había arrojado al agua mientras disfrutaba de un paseo en velero.

Prefectura Naval Argentina confirmó el hallazgo del cuerpo pasadas las 16, luego de varios días de intensas búsquedas en el río.

Según informaron, Núñez había intentado nadar a la altura del kilómetro 2500 del río, donde fue arrastrado por la corriente. La joven con la que compartía el paseo logró salir a flote, pero él fue arrastrado por la fuerza del agua, perdiéndose de vista poco después.

Los amigos que se encontraban a bordo del velero intentaron rescatarlo sin éxito, y en horas posteriores, los padres del joven recibieron la desgarradora noticia de su desaparición.

«No era un nadador de estos lugares»: el desgarrador testimonio del padre de Martín Núñez

El padre de Martín, Cristian Núñez, relató que el joven, «decidió tirarse al salvavidas circular, pero no se fijaron que había corriente y cuando se tiró el salvavidas se había corrido y el agua estaba con mucho movimiento. Mi hijo no es un nadador de estos lugares, sabe nadar pero no para ese tipo de natación».

Según relató, a las 15:22 del viernes, fue el último contacto que tuvo con su hijo, quien le envió un mensaje diciendo que estaba navegando y regresaría más tarde. Poco después, su nuera le informó que Martín había desaparecido en el agua.

La embarcación, que había partido desde Puerto Chico, había recorrido parte del Río de la Plata hacia Olivos cuando el incidente ocurrió. A pesar de los esfuerzos de rescate de la Prefectura, el cuerpo del joven fue encontrado hasta el domingo, tras un nuevo operativo de búsqueda, que culminó con el triste hallazgo de su cadáver aguas adentro.

Con información de Noticias Argentinas