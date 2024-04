Encontraron muerto a un cisne de cuello negro en lo que queda de un humedal en Neuquén

Un ejemplar macho de cisne cuello negro fue encontrado muerto en el arroyo Todero, el brazo del río Limay que serpentea en la parte sur de Valentina hasta la calle Gatica. Los guardafaunas actuaron en el lugar luego de la denuncia de un vecino. La pareja del cisne, una especie de hábitos monógamos, quedó dando vueltas en la rivera.

«Cada vez tenemos menos avifauna en el Todero, se fueron los pájaros cuando bajaron los árboles, los desplazaron hacia otros rincones», se quejó Cristóbal Amodeo, un vecino preocupado por el resguardo ambiental en el lugar.

En el lugar, la obra «puente calle Anaya» está en aparente paralización. En enero, para llevar a cabo los trabajos, en paralelo a la vinculación, se tendió una calle de ripio sobre el humedal para el ingreso y egreso de los barrios costeros (entre ellos los privados y barrios cerrados) cuando Anaya estuviera cortada.

Luego, la ejecución a cargo de Recursos Hídricos quedó inactiva «las máquinas se concentran más en la parte de rellenar el río que en avanzar en la obra. Terminamos nosotros peleando con los maquinistas», dijo Cristóbal Amodeo, uno de los vecinos del lugar preocupado por la desaparición de aves, la avifauna y la flora del lugar.

La hembra del ejemplar muerto en el arroyo Todero bordea las inmediaciones donde Fauna hizo la extracción del cisne de cuello negro. La pareja anido y tuvo cria en el verano (foto Cecilia Maletti)

Describió que las palas y volquetes continuaron trabajando en el camino: «cada vez rellenaron más, trajeron ripio y pelaron todo con motosierras».

La preocupación de Amodeo radica en que Arco, la empresa que fue contratada por licitación para hacer el puente, es la misma que tiene varios desarrollos de loteos en las inmediaciones. Y una de las que fue conminada por Recursos Hídricos a devolver terrenos ganados al lecho del río cuando la entidad estableció los límites del cauce del Todero.

El humedal del arroyo Todero en las inmediaciones de Anaya y de Favaloro, en Altos del Limay quedó bajo el ripio de camino consolidado que se hizo a modo de by pass. El acceso está cerrado al paso vehicular y siguen ensanchando el sector con calcáreos. El río corre igualmente en los sectores que bañan los barrios cerrados y privados del sur de la ciudad.

«Antes habían colonias de cisnes, las veíamos porque hacemos el control de pesca en esta zona, el talado de árboles, los escombros y la basura generó desplazamientos», dijo una de las guardafaunas que acudió al lugar. Aclaró que el cuerpo de guardafaunas actúa ante la denuncia de situaciones con animales silvestres, pero no tiene el rol de policía ambiental.

«Hace tres años que estamos con esto y no le conocemos la cara a la gente de Medio Ambiente», se quejó Amodeo.

El proyecto de canalización prevé un canal hormigonado de 70 metros de ancho, similar al diagrama del arroy Durán, con laterales de bicisendas y sendas peatonales. (foto Cecilia Maletti)

El personal de Fauna retiró el ejemplar macho, y evaluaron que pudo haber tenido un fuerte impacto en la cabeza, aunque por el grado de descomposición, no lo podría asegurar. Se hizo la extracción del río y la pareja del macho siguió los trabajos a distancia. «Son monogámicos, seguro se quedará sola o morirá de tristeza. Nosotros no medimos el impacto, pero es seguro que antes había más, lo urbano avanzó sobre esta parte y se han desplazado hacia otros rincones», sostuvo.

La zona esta bajo amparo judicial (iniciado por el anterior Defensor del Pueblo) para evitar avances de desarrolladoras y máquinas sobre el sector de humedales, sin embargo, no hay quien revise el cumplimiento de la orden de resguardar el arroyo, que es un brazo del Limay y que egresa del cauce madre a la altura de Valentina sur y regresa, en forma subterránea, en la zona de Gatica.

Por tierra, en la zona que aún no fue alcanzada por el ripio o descargas de escombros hay un ejemplar de sauce rojo o sauce argentino, «uno de los pocos sauces autóctonos, de las más de 100 variedades que hay y lo tenemos acá, hasta ahora», dijo Amodeo.

El vecino destacó que a diferencia de las áreas protegidas, el arroyo Todero tiene mucha flora y fauna endémica, vegetación nativa del lugar.

El ripio y los escombros superaron al humedal del brazo Todero en el sector del puente Anaya (foto Cecilia Maletti)

El proyecto de Recursos Hídricos prevé una sistematizacion que incluye una canalización en hormigón similar al Durán (según los vecinos que fueron a algunas reuniones) de no más de 70 metros y que podría o no contemplar el sistema de sendas peatonales y bicisendas, un esquema que no permitirá el anidamiento de especies de un humedal.

Observadores de aves en alerta

«Hace seis meses que venimos haciendo avistajes en grupo, nos avisaron el finde semana y nos comprometimos a averiguar el protocolo en estos casos. Se venía haciendo un seguimiento de la pareja de cisnes y tuvo cria este verano», aseguróMarcela Amaolo, comunicadora del Club de Observadores de Aves de la Confluencia (COA).

«Para nosotros, la muerte de un solo cisne de cuello negro, importa», agregó. «Nos avisaron el fin de semana y nos comprometimos a averiguar el protocolo en estos casos, nos sirve para aprender. Se venía haciendo un seguimiento, tuvo una cría este verano», dijo.

Agregó que en Senasa descartaron gripe aviar porque no hay casos en el país, y de igual manera, el personal sanitario intervendría si hubiese aves muertas o con síntomas. «No fue fácil, fuimos de un teléfono a otro, es posible que el cisne sufriera un ataque hecho por el hombre u otro animal, estamos a la espera de conocer qué pasó», reiteró. «Seguimos el caso comprometidos en trabajar en la toma de conciencia, educación y prevención», enfatizó.