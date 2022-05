No cesa la actividad de privados en humedales del río Limay

“Siguen actuando, como Defensoría no puedo ir a pararme frente a las máquinas, es el poder Judicial el que debe frenar esto”, sostuvo el Defensor del Pueblo, Ricardo Riva, al exigir urgencia en la toma de decisiones para frenar el avance de los desarrollos sobre el cauce seco del río.



El conflicto es en el sector sur de la ciudad, en un brazo del Limay, que a lo largo de su trayectoria desde que sale del cauce en la zona de Valentina en inmediaciones de la calle Bejarano hasta que vuelve al río madre en el balneario Sandra Canale, recibe toneladas de tierra y escombros como una modalidad de los privados de hacer “relleno” de las zonas bajas y buscar espacio para lotear.

El año pasado, la Defensoría presentó un amparo por información pública de éste sector de Altos del Limay y también en la zona de humedales en el península de Hiroki, en Confluencia, varios kilómetros río abajo. Mientras se obtiene información, el juzgado civil 3 ordenó frenar la tala y los rellenos de humedales.

En la zona de Confluencia hubo mayor control. En Altos del Limay y Valentina, la actividad prohibida se reanuda en forma periódica.

A la vera de calle Anaya, al sur de calle Senguer, por ejemplo, varios tráilers de desarrolladores se apostaron la semana pasada en lo que es hoy un gran playón de calcáreos, que en octubre pasado era un humedal donde los vecinos denunciaron la tala de árboles. La última tala ocurrió en Semana Santa.

El viernes, Riva ofició de “notificador” del juzgado luego de que se realizara una audiencia en la que se denunció, otra vez, la violación de la cautelar que ordenaba el cese de la tala y de las tareas de relleno.

El Defensor destacó la jurisprudencia de la Corte que ordena celeridad al juez que interviene ante un amparo por temas ambientales. “Es delicado no sólo por el ecosistema, sino las consecuencias que a lo largo de los años traerá a los vecinos que construyan sobre esos terrenos”, advirtió.

Riva se mostró contrariado porque no logran frenar el avance sobre los humedales. La nueva cautelar amplió la petición de rondines cada una hora, por si vuelven las máquinas a actuar tras una nueva prohibición.

“Estamos pensando en reconvertir esta acción no ya como un pedido de información pública (que hasta ahora no se aportó) sino como un amparo ambiental”, sostuvo. La respuesta que se aguarda no es sólo de la comuna para que informe sobre la tala y el vertido de basura sobre el humedal, sino a Recursos Hídricos, sobre el curso de agua y su trayecto desde que se desprende y vuelve al río Limay en el sur de la ciudad.