Encontraron un cuerpo en la zona del parque agreste del río Neuquén: podría tratarse del adolescente desaparecido

Desde el lunes por la tarde se realizan rastrillajes para dar con el paradero de Thiago, un adolescente de 13 años que desapareció luego de ser arrastrado por una correntada en el río Neuquén. Hoy desde Bomberos confirmaron a este medio el hallazgo de un cuerpo. Fuentes cercanas a la búsqueda aseguran que se trata de Thiago.

Según detallaron a este medio fuentes de la investigación, el hallazgo del cuerpo se dio este jueves a media mañana en la zona del parque agreste de Neuquén, en cercanías al Tercer Puente.

Si bien aún no está confirmado oficialmente, todo indicaría que se trata del adolescente que fue arrastrado por la correntada días atrás. En el lugar, el personal de Bomberos y la Policía trabaja en el retiro del cuerpo.

Noticia en desarrollo.