Encontraron un joven muerto en San Martín de los Andes: estaba en la ladera de un río, investigan las causas

Encontraron a un hombre muerto en un río de San Martín de los Andes Foto archivo: Matías Subat.

Durante la noche del domingo, se descubrió el cuerpo de un joven en la ladera de un río de San Martín de los Andes. Trascendió que la víctima había salido a pescar, pero en el transcurso del día le perdieron el rastro. La Policía de Neuquén confirmó el hallazgo a Diario RÍO NEGRO, pero indicaron que no brindarán más detalles hasta conocer los resultados de la autopsia.

Qué se sabe del hallazgo en San Martín de los Andes

Si bien el hallazgo se produjo el domingo por la noche, la información tomó mayor repercusión durante las primeras horas de este lunes luego de que medios locales informaran que fue un amigo de la víctima quien realizó la denuncia en el Área Judicial de la Comisaría N°43 de San Martín de los Andes.

Según lo aportado, el denunciante declaró que ese mismo domingo habían salido a pescar juntos a la zona del río Quilquihue pero al anochecer, le perdió el rastro.

Desde la Policía confirmaron el hallazgo del joven muerto, pero sin dar mayores detalles. Indicaron que se está realizando una autopsia y esperan los resultados para poder ampliar la información.