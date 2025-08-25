Tránsito complicado en la Ruta 7 por un choque en cadena: circular con cuidado en el tramo entre Centenario y Neuquén

Durante las primeras horas de este lunes se registró un fuerte choque en cadena sobre la Ruta 7 que generó complicaciones en el tránsito. Desde la Policía de Neuquén informaron que están trabajando en el lugar y solicitaron circular con cuidado en el tramo Centenario – Neuquén. Fuentes policiales informaron que pese a la presencia de personal, «el tránsito fluye normalmente».

Choque en cadena en la Ruta 7: lo que se sabe

El choque se registró alrededor de las 8 sobre la Ruta Provincial 7, en dirección Centenario – Neuquén. Si bien aún no dieron detalles de lo que sucedió, trascendió que se trata de un choque en cadena en el que quedaron involucrados al menos cuatro vehículos.

Durante los primeros minutos se registraron demoras en el tránsito, sin embargo cerca de las 9, fuentes policiales destacaron que pese a la presencia de personal, lograron liberar el tránsito de manera normal. Aún así se solicitó circular con cuidado para evitar nuevos incidentes.

En el sitio intervino de forma inmediata personal policial y del SIEN para asistir a las personas involucradas. Se desconoce si hay personas heridas de gravedad.