Cayó por pescar ilegalmente: lo detuvieron en la Ruta 40 con 21 truchas y descubrieron que era buscado por la Justicia

Lo detuvieron en la Ruta 40 con 21 truchas y descubrieron que era buscado por la Policía. Foto: Policía de Neuquén.

Durante un operativo vehicular en la Ruta 40 detuvieron a un auto que trasladaba 21 truchas pescadas de manera ilegal. El ocupante era un hombre que se dirigía desde Villa La Angostura a Bariloche y al momento de pedirle los datos descubrieron que era buscado por la Policía.

El hecho se registró durante un control de rutina realizado en la madrugada del domingo sobre el kilómetro 2056 de la Ruta 40.

Durante el pedido de documentación, efectivos del Destacamento Nahuel Huapi se percataron que el conductor de un vehículo que circulaba desde Villa La Angostura a Bariloche, presentaba un pedido de captura vigente.

Desde la Policía informaron que el hombre se trasladaba a bordo de un Peugeot 207 y junto a él iban tres personas. Al verificar los antecedentes, el Centro de Análisis Criminal informó que el conductor presentaba pedido de captura vigente a solicitud de la justicia de Río Negro.

Pesca ilegal y pedido de captura: qué pasó con el hombre

Luego de confirmar que el conductor tenía un pedido de captura, la Policía de Neuquén procedió a su detención y traslado bajo custodia. Sin embargo, no se brindaron detalles sobre el motivo por el que era buscado.

Paralelamente, se realizó una inspección del vehículo. En el baúl, se encontraron 21 truchas pescadas de manera ilegal y varios elementos de pesca furtiva. Por esta razón, se dio intervención a Parques Nacionales, que secuestró las especies y labró las actas correspondientes por infracción a la Ley N° 22.351.

Es necesario recordar que en Neuquén está en vigencia la Ley Provincial de Fauna N° 2539 que establece normas para la conservación de la fauna y la regulación de la pesca en la provincia.

La dirección provincial de Fauna recordó que los ciudadanos pueden realizar denuncias relacionadas con hechos de pesca furtiva o cualquier otra infracción ambiental, llamando al número 0800-66666-36.